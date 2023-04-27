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«Фергюсон ничего не изобретал, а Гвардиола изменил футбол»: Ноэль Галлахер сравнил двух тренеров

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Футбол Футбол

Лидер культовой группы Oasis, а по совместительству огромный поклонник «Ман Сити», Ноэль Галлахер, в эфире talkSPORT сравнил Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолу.

Галлахер дискутировал с ведущим программы Энди Голдштейном. Ведущий вспомнил богатый послужной список Фергюсона, а затем заявил, что Гвардиоле необходимо проявить себя в главном клубном турнире Европы:

«В последний раз Пеп выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. Он сделал это одиннадцать лет назад с Хави, Лионелем Месси и Андресом Иньестой. Даже я мог бы выиграть Лигу чемпионов с такими футболистами».

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Галлахер с Голдштейном не согласился. Музыкант убежден, что Гвардиола и без победы в ЛЧ с «Сити» остается величайшим тренером:

«Алекс Фергюсон никогда ничего не изобретал. Пеп Гвардиола изменил футбол. Величайший тренер всех времен проиграл два финала Лиги чемпионов, один по пенальти и один в компенсированное время. Гвардиола изменил то, как играют в футбол в этой стране. И, наверное, в каждой стране, где он когда-либо работал. Он гений тактики».

Голдштейн ответил собеседнику: «Не могу с этим спорить, но я не думаю, что при этом мы можем умалять заслуги сэра Алекса Фергюсона».

Галлахер поставил жирную точку в дискуссии: «О, я могу. Я так и сделаю».

Наверное, было бы глупо ожидать других слов от ярого фаната «Ман Сити». Более того, Ноэль достаточно близко общается с Гвардиолой.

А как вам мнение музыканта? Уместно ли вообще сравнивать Пепа и сэра Алекса?

11 комментариев

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Манул Манулов
Каждая лягушка хвалит свое болото)
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Дмитрий Снегирёв
Обожаю это принижение заслуг успешных людей. Да у него были хавииньеста, да у него был Месси, да у него бездонный бюджет…
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red hikkikomori
Глупо умалять чьи-либо заслуги только из-за того что это соперник твоего любимого клуба. Хотя, может я многого ожидаю от поп-звезды.
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Dima Lishik
Это как сравнить черное и белое. АбсОлютно разные личности и специалисты, из одной области. Каждый в тех условиях что был, показали ТОПовый уровень как специалист
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Алан Кайтуков
Конечно всю жизнь быть терпилой не приятно.. А тут голос прорезался))) Гвардиола идёт работать только в клубы которые ему купят кого угодно за сколько угодно.. И с Баварией я не помню чтобы великий тактик чего то добился..
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Алан Кайтуков
И я не пойму зачем нам эту новость выставлять? О чем на передаче говорил болельщик сити
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Pavel Yurkovets
Разница в том что Ферги мог с любыми играками выиграть что то даже не с самыми сыльными но у него в клубе каждый показывал супер футбол , а при гвардеоле не каждая и звезда играла , и таким сильным составом проиграть финал проблемному челси в лч это позор для него !! А про баварию вообще молчу !
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red hikkikomori
Ответ Алан Кайтуков
И я не пойму зачем нам эту новость выставлять? О чем на передаче говорил болельщик сити
устроить cpaч
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ман сити фейк
Ответ Pavel Yurkovets
С той барселонай в которую он пришел любой бы выиграл !
Тот же состав Барсы получил от Баварии Хайнкеса 7-0 в двух матчах
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