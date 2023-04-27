11 комментариев

Лидер культовой группы Oasis, а по совместительству огромный поклонник «Ман Сити», Ноэль Галлахер, в эфире talkSPORT сравнил Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолу.

Галлахер дискутировал с ведущим программы Энди Голдштейном. Ведущий вспомнил богатый послужной список Фергюсона, а затем заявил, что Гвардиоле необходимо проявить себя в главном клубном турнире Европы:

«В последний раз Пеп выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. Он сделал это одиннадцать лет назад с Хави, Лионелем Месси и Андресом Иньестой. Даже я мог бы выиграть Лигу чемпионов с такими футболистами».

Галлахер с Голдштейном не согласился. Музыкант убежден, что Гвардиола и без победы в ЛЧ с «Сити» остается величайшим тренером:

«Алекс Фергюсон никогда ничего не изобретал. Пеп Гвардиола изменил футбол. Величайший тренер всех времен проиграл два финала Лиги чемпионов, один по пенальти и один в компенсированное время. Гвардиола изменил то, как играют в футбол в этой стране. И, наверное, в каждой стране, где он когда-либо работал. Он гений тактики».

Голдштейн ответил собеседнику: «Не могу с этим спорить, но я не думаю, что при этом мы можем умалять заслуги сэра Алекса Фергюсона».

Галлахер поставил жирную точку в дискуссии: «О, я могу. Я так и сделаю».

Наверное, было бы глупо ожидать других слов от ярого фаната «Ман Сити». Более того, Ноэль достаточно близко общается с Гвардиолой.

А как вам мнение музыканта? Уместно ли вообще сравнивать Пепа и сэра Алекса?