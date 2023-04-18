Мудрик выложил пост, посвященный своему бывшему тренеру: но сделал это через 4 дня после того, как «Челси» проиграл его команде🤷🏼♂️🤷🏼♂️🤷🏼♂️
Долго вынашивал.
Мудрик впервые провел полный матч за «Челси» - в 10 играх его меняли или выпускали со скамейки
Против «Брайтона» же Михаил провел на поле всю игру – впервые после трансфера. В матче 31-го тура АПЛ полузащитник отметился голевой передачей, но его команда уступила со счетом 1:2.
Интересно, что свой первый полный матч украинец провел против команды, которую тренирует бывший наставник «Шахтера» итальянец Роберто Де Дзерби, с которым Мудрику довелось поработать в бытность игроком донецкого клуба.
Мудрик даже выложил в сторис совместное фото с тренером, но в соцсетях болельщики недоумевают, почему футболист сделал это только через 4 дня после встречи.
Ждал, пока горечь от поражения у всех пройдет?
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