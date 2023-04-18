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Милота дня❤️❤️❤️ Пеп Гвардиола утешает своего бывшего игрока после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов

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Может воссоединятся в «Сити»?

«Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала. Таким образом, Пеп Гвардиола в рекордный 10-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

А после матча Пеп не смог пройти мимо расплакавшегося Лероя Сане – с немецким вингером они долго время работали в «Сити».

Недавно в СМИ распространился слух, что Сане может вернуться в Англии в обмен на Жоау Канселу, который сейчас играет в Мюнхене на правах аренды.

3 комментария

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Артур Мкртычян
наверное если выйдет автобиография Сане, переход в Мюнхен назовет самой большой ошибкой в жизни. в Сити ленился пахать на тренировках, в Баварии то же самое. в итоге получается что Санэ просто лентяй. Пеп хотябы пытался до иться от него топ уровня игры и отношения к делу.
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Артём Голобородько
Сане у нас в Сити играл и был ярким, в Баварии что-то незаметен совсем. Был бы рад возвращению на Этихад Лероя. Всегда нравился своим стилем и уверенностью. Думал, если честно, что в Баварии суперзвездой станет...
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Roman
А многие ещё писали, что Сане ненавидит Пепа и ушел из Сити из-за конфликта с тренером)
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