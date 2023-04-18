Может воссоединятся в «Сити»?

«Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала. Таким образом, Пеп Гвардиола в рекордный 10-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

А после матча Пеп не смог пройти мимо расплакавшегося Лероя Сане – с немецким вингером они долго время работали в «Сити».

Недавно в СМИ распространился слух, что Сане может вернуться в Англии в обмен на Жоау Канселу, который сейчас играет в Мюнхене на правах аренды.