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«Мы сами обосрались»: Насри признал, что «Арсенал» сломался под давлением «МЮ» в полуфинале Лиги чемпионов в 2009 году

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Чуть-чуть не хватило до финала.

«Мы облажались сами»: Насри признал, что «Арсенал» задохнулся под давлением против «МЮ» в полуфинале ЧЛ-2009

Во время интервью Zack en Roue Libre Самир Насри признался, что «Арсенал» был не в лучшей форме, когда встречался с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду в полуфинале Лиги чемпионов 2009 года.

«Арсенал» уже в дебютном сезоне Насри на «Эмирейтс» вошел в четверку лучших европейских футбольных клубов, добравшись до полуфинала ЛЧ.

Однако тогда «Манчестер Юнайтед» в итоге обыграл их со счетом 4:1 по сумме двух матчей. В ответном матче в Лондоне «Юнайтед» выиграл со счетом 3:1 благодаря двум голам Роналду. «Юнайтед» вышел в финал в Риме, где потерпел поражение со счетом 0:2 от той самой выдающейся «Барселоны» Хосепа Гвардиолы.

В интервью Насри признается: «Я впервые видел «Эмирейтс» с такой сумасшедшей атмосферой, повсюду были флаги», — сказал он Get French Football News.

«Когда вы идете на матч с мурашками по спине, вы чувствуете, что вас ждет отличная игра. Но мы обосрались сами. Мы облажались и к тому же столкнулись с великим Криштиану Роналду».

4 комментария

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Григорий Шишин
Насри признался, что они "обосрались"? Хм.... Что бы интересно сказал на этот счёт, так же экс канонир Бакари Санья? 🤔
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Бухгалтер2021
проиграть королю футбола не стыдно
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Фруктовый роналду
Молодого криштиану боялись даже чеченцы.Ничего удивительного вы столкнулись с величайшим игроком который когда либо ступал на газон
+4
-1
+3
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Adi Mov
Не зря фамилия - Насри
+1
-1
0
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