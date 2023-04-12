Чуть-чуть не хватило до финала.

Во время интервью Zack en Roue Libre Самир Насри признался, что «Арсенал» был не в лучшей форме, когда встречался с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду в полуфинале Лиги чемпионов 2009 года.

«Арсенал» уже в дебютном сезоне Насри на «Эмирейтс» вошел в четверку лучших европейских футбольных клубов, добравшись до полуфинала ЛЧ.

Однако тогда «Манчестер Юнайтед» в итоге обыграл их со счетом 4:1 по сумме двух матчей. В ответном матче в Лондоне «Юнайтед» выиграл со счетом 3:1 благодаря двум голам Роналду. «Юнайтед» вышел в финал в Риме, где потерпел поражение со счетом 0:2 от той самой выдающейся «Барселоны» Хосепа Гвардиолы.

В интервью Насри признается: «Я впервые видел «Эмирейтс» с такой сумасшедшей атмосферой, повсюду были флаги», — сказал он Get French Football News.

«Когда вы идете на матч с мурашками по спине, вы чувствуете, что вас ждет отличная игра. Но мы обосрались сами. Мы облажались и к тому же столкнулись с великим Криштиану Роналду».