Девушки из «Астон Виллы» встречались с соперницами из «Вест Хэма».

В матче женского чемпионата Англии случилась драка прямо на поле – футболистка «Вест Хэма» после контактной борьбы нанесла несколько ударов в лицо сопернице.

За «Астон Виллу» выступает одна из самых красивых футболисток мира – Алиша Леманн.

К счастью, ее красота в инциденте не пострадала, она в драке не участвовала.