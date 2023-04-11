Драка в женском футболе: это случилось в матче команды, за которую играет одна из самых красивых футболисток мира😱
Девушки из «Астон Виллы» встречались с соперницами из «Вест Хэма».
В матче женского чемпионата Англии случилась драка прямо на поле – футболистка «Вест Хэма» после контактной борьбы нанесла несколько ударов в лицо сопернице.
За «Астон Виллу» выступает одна из самых красивых футболисток мира – Алиша Леманн.
К счастью, ее красота в инциденте не пострадала, она в драке не участвовала.
А жаль