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Драка в женском футболе: это случилось в матче команды, за которую играет одна из самых красивых футболисток мира😱

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Девушки из «Астон Виллы» встречались с соперницами из «Вест Хэма».

В матче женского чемпионата Англии случилась драка прямо на поле – футболистка «Вест Хэма» после контактной борьбы нанесла несколько ударов в лицо сопернице.

За «Астон Виллу» выступает одна из самых красивых футболисток мира – Алиша Леманн.

Алиша Леманн на фото из Instagram

К счастью, ее красота в инциденте не пострадала, она в драке не участвовала.

6 комментариев

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Anatolii
"она в драке не участвовала."

А жаль
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Бухгалтер2021
с такой постельная борьба интереснее
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Azman
Ответ uwe2000
А у меня еще есть важная новость - 19 марта в 23.50 на Хийумаа в деревне Эммасте 21-летнего молодого человека ударили кулаком в лицо.
Мимо шел Фетелюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» — и ударил Фетелюшина по животу. Фетелюшин прислонился к стене и начал икать.
+1
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Vitali Freeman
На вкус и цвет конечно.., но как то и с макияжем перебор.. Хотите увидеть реально красивую футболистку, загуглите - Paige Almendariz или Алекс Морган ту же))
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зато патриот
задница божественная у нее
0
-2
-2
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uwe2000
А у меня еще есть важная новость - 19 марта в 23.50 на Хийумаа в деревне Эммасте 21-летнего молодого человека ударили кулаком в лицо.
+9
-1
+8
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