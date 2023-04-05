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«Мне тяжело это говорить, но...» Рой Кин признался, что считает «Энфилд» особенным местом

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Признаться в этом легенде было действительно нелегко.

«Мне не очень нравится говорить об этом, так как я играл за «Юнайтед», но есть что-то странное, особенное, когда ты защищаешься, держишься последние 15-20 минут, а «Ливерпуль» играет напротив Kop. Позвольте мне вам сказать, это чрезвычайно сложно», − отметил легенда «красных дьяволов» Рой Кин после результативной ничьей «Ливерпуля» с «Арсеналом» (2:2).

«Энергия, которая есть на стадионе, история клуба, это очень, очень давит. Вот почему я думаю, что «Арсенал» должен быть очень рад очку. Действительно рад.

И да, я знаю, что они выигрывали в два мяча, и можно сказать, что им было очень комфортно, но в последние 15-20, когда ты пытаешься выстоять против «Ливерпуля» перед Kop, ты должен быть благодарен за то, что получаешь от этого стадиона. И это очко − будь благодарен за него».

Судя по продвинутой статистике, «Ливерпуль» должен был выиграть этот матч. Однако самый важный показатель для клуба − это то, что они все еще могут доминировать над таким сложным соперником как «Арсенал».

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