У Энсли Мэйтленда-Найлза сложно все, не только фамилия.

С 2021 года Энсли скитается по арендам. Сначала «Ипсвич Таун» из Чемпионшипа, затем итальянская «Рома», теперь тонет вместе с «Саутгемптоном».

Еще до поездки в Италию англичанин успел сгонять в «Вест Бром» и познакомиться с девушкой Катей.

Она не любит афишировать информацию о себе, однако известно, что родом она из Казахстана.

Девушка большую часть жизни прожила в Англии. Ныне Катя работает моделью и обожает получать подарки от своего мужа.

В 2022 году у пары даже родился ребенок - в честь этого футболист подарил Кате инкрустированное бриллиантами ожерелье с надписью «Катя Мейтленд-Найлз».

И если с женой у футболиста вроде бы все гладко, то в отношениях с мамой разлад. В 2018 году стало известно, что его собственная мать ведет бродяжнический образ жизни. Это подтвердила сама мать футболиста в интервью английским таблоидам.

«Мой сын Энсли мог бы купить мне квартиру на двухнедельную зарплату. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за «Арсенал», я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», — говорила мать футболиста.

Мама Джули ранее являлась не только мамой, но и агентом Мейтленд-Найлза. Ради карьеры сына она отправляла гневные голосовые сообщения тренеру «Ипсвича» и угрожала тем, что заберет футболиста из клубов.

Также имел место быть инцидент с нападением на двух сотрудников «Арсенала», из-за чего мама получила запрет на приближение к тренировочной базе «канониров».

После этого Энсли сильно потерял в шансах попасть в основу команды, а вскоре встретил Катю – именно на этот период пришелся и разрыв мамой горе-агентом.