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Как минимум один игрок «Челси» рад уходу Поттера: он лайкнул пост с новостью об увольнении тренера

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Получит шанс при новом тренере?

Aubameyang likes Instagram post about Potter sack

Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост, подтверждающий решение «Челси » уволить Грэма Поттера.

Возможно, Ауба может быть счастлив, что Поттер уходит, учитывая, что он почти не попадал в состав команды после назначения англичанина.

Габонец был после Нового года выпал из обомы Поттера. Он почти не играл после чемпионата мира, начав всего одну игру в лиге и отыграв в общей сложности 131 минуту после матча с «Борнмутом» 27 декабря.

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