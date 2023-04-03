In English, please
Блог

🫣 Футболисты «Челси» были ошеломлены, услышав об увольнении Грэма Поттера. Они узнали об этом из заявления, опубликованном на сайте клуба

Грэм Поттер Грэм Поттер
Челси Челси
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Не ожидали?

По данным The Telegraph, игроки «Челси» были ошеломлены, узнав об увольнении Грэма Поттера.

В воскресенье утром «Челси» разослал информацию для СМИ о том, что Поттер проведет пресс-конференцию в понедельник днем, накануне матча с «Ливерпулем».

Graham Potter: Chelsea sack head coach one day after Blues beaten by Aston Villa | Football News | Sky Sports

Однако процесс увольнения англичанина начался всего несколько часов спустя.

Команда не была предупреждена руководством клуба и узнала новость из официального заявления на сайте, после чего обеспокоенные игроки поспешили связаться со своими представителями.

Пока что ни один игрок публично не отреагировал.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леха Л
Ответ Артём Ястребков
Нагельсман новый тренер уже скинь свой ТГ или соц сеть скину пруфы
да ладно верю. пускай нагельсман мне то что. не фанат Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ястребков
Ответ Леха Л
Пускай Мостового забирают. Он с удовольствием всем покажет как играть надо.
Нагельсман новый тренер уже скинь свой ТГ или соц сеть скину пруфы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леха Л
Ответ Артём Ястребков
Может сразу Кержаков?
Пускай Мостового забирают. Он с удовольствием всем покажет как играть надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ястребков
Ответ Ashan Sorokin
Прийдет новый тренер начнётся новая закупка например Тоун и купить у Брэнфорда а затем сентябрь ,увольнения Нагильсмана а там можно попробовать Томаса Франка
Может сразу Кержаков?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashan Sorokin
Прийдет новый тренер начнётся новая закупка например Тоун и купить у Брэнфорда а затем сентябрь ,увольнения Нагильсмана а там можно попробовать Томаса Франка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mason Mount 2208
Публично не заявили потому что они знают что Поттер без дарный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий