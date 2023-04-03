🫣 Футболисты «Челси» были ошеломлены, услышав об увольнении Грэма Поттера. Они узнали об этом из заявления, опубликованном на сайте клуба
Не ожидали?
По данным The Telegraph, игроки «Челси» были ошеломлены, узнав об увольнении Грэма Поттера.
В воскресенье утром «Челси» разослал информацию для СМИ о том, что Поттер проведет пресс-конференцию в понедельник днем, накануне матча с «Ливерпулем».
Однако процесс увольнения англичанина начался всего несколько часов спустя.
Команда не была предупреждена руководством клуба и узнала новость из официального заявления на сайте, после чего обеспокоенные игроки поспешили связаться со своими представителями.
Пока что ни один игрок публично не отреагировал.
6 комментариев