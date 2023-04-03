Не ожидали?

По данным The Telegraph, игроки «Челси» были ошеломлены, узнав об увольнении Грэма Поттера.

В воскресенье утром «Челси» разослал информацию для СМИ о том, что Поттер проведет пресс-конференцию в понедельник днем, накануне матча с «Ливерпулем».

Однако процесс увольнения англичанина начался всего несколько часов спустя.

Команда не была предупреждена руководством клуба и узнала новость из официального заявления на сайте, после чего обеспокоенные игроки поспешили связаться со своими представителями.

Пока что ни один игрок публично не отреагировал.