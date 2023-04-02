8 комментариев

💣 Бородатый мальчик, который не выжил. «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера
Пенсионеры дождались?
Тодд Боули и Бехдад Эгбали выпустили совместное заявление, в котором сообщили об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.
«От имени всех членов клуба мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси».
Мы испытываем глубочайшее уважение к Грэму как к тренеру, и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы этим результатом.
Наедине с нашими невероятными болельщиками мы сосредоточены на оставшейся части сезона.
У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия и приверженность в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоте», - сказано в заявлении.
Кто будет новым тренером «Челси»? Есть идеи?
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