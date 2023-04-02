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💣 Бородатый мальчик, который не выжил. «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера

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Пенсионеры дождались?

Тодд Боули и Бехдад Эгбали выпустили совместное заявление, в котором сообщили об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.

I'm incredibly proud to join Chelsea, Potter says after signing 5-year deal - Peoples Gazette

«От имени всех членов клуба мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси».

Мы испытываем глубочайшее уважение к Грэму как к тренеру, и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы этим результатом.

Наедине с нашими невероятными болельщиками мы сосредоточены на оставшейся части сезона.

У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия и приверженность в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоте», - сказано в заявлении.

Кто будет новым тренером «Челси»? Есть идеи?

8 комментариев

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Kanonir152
Стоило ли заваливать сезон, чтобы понять, что этот не из Хогвардса.
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2ran
Мостовой
0
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Андрей Акулов
Юран тут обещал, что скоро возглавит клуб Премьер-Лиги... Неужели?
+5
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+5
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mack
Слуцкий не иначе.
0
0
0
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Mason Mount 2208
Ответ Парвиз Курбанов
Нагельсман Энрике Моуриньо остальним будет тудно
Энрике наиболее лучший вариант
0
-1
-1
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Mason Mount 2208
Я ждал этого момента селею вечность)
+2
0
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Schiaff1no
Палочки вверх!
+1
-1
0
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Парвиз Курбанов
Нагельсман Энрике Моуриньо остальним будет тудно
0
-1
-1
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