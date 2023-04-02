8 комментариев

Пенсионеры дождались?

Тодд Боули и Бехдад Эгбали выпустили совместное заявление, в котором сообщили об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.

«От имени всех членов клуба мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси».

Мы испытываем глубочайшее уважение к Грэму как к тренеру, и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы этим результатом.

Наедине с нашими невероятными болельщиками мы сосредоточены на оставшейся части сезона.

У нас осталось 10 игр Премьер-лиги и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия и приверженность в каждой из этих игр, чтобы закончить сезон на высоте», - сказано в заявлении.

Кто будет новым тренером «Челси»? Есть идеи?