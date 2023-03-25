Неожиданный результат.

Аналитическая компания Squawka предоставила официальные данные по десяти самым быстрым игрокам АПЛ. Так стало известно о том, что хавбек «Форест» Бреннан Джонсон разогнался в сезоне-2022/2023 до 36,7 км/ч.

Так выглядит первая десятка самых быстрых игроков английского чемпионата:

1. Бреннан Джонсон («Форест») − 36,7 км/ч;

2. Михаил Мудрик («Челси») − 36,63 км/ч;

3. Энтони Гордон («Ньюкасл») − 36,61 км/ч;

4. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») − 36,53 км/ч;

5. Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон») − 36,32 км/ч;

6. Эрлинг Холанд («Сити») − 36,22 км/ч;

7. Денис Закария («Челси») − 36,09 км/ч;

8. Киран Тирни («Арсенал») − 35,99 км/ч;

9. Габриэль Мартинелли («Арсенал») − 35,85 км/ч;

10. Маркус Рэшфорд («Юнайтед») − 35,81 км/ч;.

Единственный защитник, который попал в топ − это Киран Тирни из «Арсенала». Удивляет малое количество форвардов − Дарвин Нуньес, Маркус Рэшфорд и Эрлинг Холанд.