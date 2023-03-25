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⚡️Вот это разогнались! АПЛ опубликовала список самых быстрых игроков лиги и его возглавил хавбек «Фореста»

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Клубы Клубы
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Челси Челси
Киран Тирни Киран Тирни
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Ливерпуль Ливерпуль
Бреннан Джонсон Бреннан Джонсон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Матеуш Нунеш Матеуш Нунеш
Энтони Гордон Энтони Гордон
Футбол Футбол

Неожиданный результат.

Аналитическая компания Squawka предоставила официальные данные по десяти самым быстрым игрокам АПЛ. Так стало известно о том, что хавбек «Форест» Бреннан Джонсон разогнался в сезоне-2022/2023 до 36,7 км/ч.

Так выглядит первая десятка самых быстрых игроков английского чемпионата:

1. Бреннан Джонсон («Форест») − 36,7 км/ч;

2. Михаил Мудрик («Челси») − 36,63 км/ч;

3. Энтони Гордон («Ньюкасл») − 36,61 км/ч;

4. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») − 36,53 км/ч;

5. Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон») − 36,32 км/ч;

6. Эрлинг Холанд («Сити») − 36,22 км/ч;

7. Денис Закария («Челси») − 36,09 км/ч;

8. Киран Тирни («Арсенал») − 35,99 км/ч;

9. Габриэль Мартинелли («Арсенал») − 35,85 км/ч;

10. Маркус Рэшфорд («Юнайтед») − 35,81 км/ч;.

Единственный защитник, который попал в топ − это Киран Тирни из «Арсенала». Удивляет малое количество форвардов − Дарвин Нуньес, Маркус Рэшфорд и Эрлинг Холанд.

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