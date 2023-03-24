Воспользовались своим шансом.

В квалификации к Евро-2024 сборная Шотландии сенсационно обыграла сборную Испании со счетом 2:0. Дублем отметился хавбек «Юнайтед» Скотт Мактомини. Стиль игры шотландцев очень не понравился хавбек «Сити» и сборной Испании Родри, о чем он высказался в послематчевом интервью:

«Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил».

Ему ответил хавбек «Астон Виллы» и сборной Шотландии Джон Макгинн: «Я видел комментарии Родри. Мы затягивали время? Абсолютно верно! Кто-то видимо ожидает, что мы будем сражаться один на один с Испанией с их тики-такой в течение 90 минут и заберем 3 очка. На это нет шансов. Нам нужно было найти способ победить их. Трава была высокая, поле липкое − преимущество для хозяев!»