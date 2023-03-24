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«Трава была высокая, поле липкое». Макгинн ответил на обвинения Родри в затяжке времени

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Воспользовались своим шансом.

В квалификации к Евро-2024 сборная Шотландии сенсационно обыграла сборную Испании со счетом 2:0. Дублем отметился хавбек «Юнайтед» Скотт Мактомини. Стиль игры шотландцев очень не понравился хавбек «Сити» и сборной Испании Родри, о чем он высказался в послематчевом интервью:

«Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил».

Ему ответил хавбек «Астон Виллы» и сборной Шотландии Джон Макгинн: «Я видел комментарии Родри. Мы затягивали время? Абсолютно верно! Кто-то видимо ожидает, что мы будем сражаться один на один с Испанией с их тики-такой в течение 90 минут и заберем 3 очка. На это нет шансов. Нам нужно было найти способ победить их. Трава была высокая, поле липкое − преимущество для хозяев!»

1 комментарий

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Dan Kennedy
«Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил».

Я сначала именно это прочитал, и подумал что это сказал шотландец... Забавно.

Я думаю Родри бы все устроило, если бы матч проходил точно также, но счет был 2:0 в пользу Испании. Что автобус, что реверсивный автобус испанцев ужасен.

Статистика интересная вещь. По ряду моментов шотландцы были лучше, зато у испанцев владение как обычно высокое! А конкретно xG и удары чуть больше у шотландцев, фолили чуть реже. В общем мое уважение шотландцам, вынесли этих адептов контроля мяча.
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