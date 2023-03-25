Команде Тен Хага не нужно расслабляться, чтобы не потерять третье место.

В АПЛ осталось провести 12 туров и аналитическая компания Opta проанализировала оставшийся календарь каждого английского клуба, чтобы составить рейтинг сложности концовки чемпионата.

Самый трудный календарь получился у «Брентфорда», который идет на восьмом месте. Команде Франка предстоит сыграть со всеми командами, которые находятся выше них в таблице. Самый простой календарь у «Кристал Пэлас», который уволил недавно Патрика Виейра и назначил ветерана Роя Ходжсона.

Лидер АПЛ «Арсенал» очутился по соседству с ближайшим соперником «Сити» − 11 и 12 места. В 33 туре канонирах предстоит выезд на «Этихад», а также матчи с «Ливерпулем», «Челси», «Брайтоном» и «Ньюкаслом». У горожан − «Челси», «Брайтон» и «Ливерпуль», а также двухматчевое противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Идущий третьим «Юнайтед» занял в рейтинге Opta 18 место. Самые серьезные соперники команды Тен Хага на финишном отрезке − «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Очные матчи с командами, которые выше «красных дьяволов», остались позади.

«Ливерпуль» попал на почетное 13 место − сразу после «Сити» и «Арсенала». Команда Клоппа отчаянно пытается добраться до четверки, а календарь как будто помогает в этом, но не совсем: «красным» еще играть в гостях с «Сити», а также с «Челси», принимать дома «Тоттенхэм» и «Арсенал». Правда, как показывает этот сезон, команда теряет очки с более простыми командами.

«Челси» попал на четвертое место и его календарь можно оценить как тяжелый. Поттер и товарищи и так идут на десятом месте и еврокубки им светят только в случае, если получится пошуметь в Лиге чемпионов. «Ливерпуль», «Юнайтед» и «Арсенал», а два последних тура − «Сити» и «Ньюкасл». Похоже, это будет худший сезон «синих» за долгие годы.