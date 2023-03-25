In English, please
Блог

Opta оценила сложность оставшихся туров АПЛ. Похоже, что у «Юнайтед» довольно легкая концовка сезона, а у «Челси» проблемы

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Футбол Футбол

Команде Тен Хага не нужно расслабляться, чтобы не потерять третье место.

В АПЛ осталось провести 12 туров и аналитическая компания Opta проанализировала оставшийся календарь каждого английского клуба, чтобы составить рейтинг сложности концовки чемпионата.

Самый трудный календарь получился у «Брентфорда», который идет на восьмом месте. Команде Франка предстоит сыграть со всеми командами, которые находятся выше них в таблице. Самый простой календарь у «Кристал Пэлас», который уволил недавно Патрика Виейра и назначил ветерана Роя Ходжсона.

Лидер АПЛ «Арсенал» очутился по соседству с ближайшим соперником «Сити» − 11 и 12 места. В 33 туре канонирах предстоит выезд на «Этихад», а также матчи с «Ливерпулем», «Челси», «Брайтоном» и «Ньюкаслом». У горожан − «Челси», «Брайтон» и «Ливерпуль», а также двухматчевое противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Идущий третьим «Юнайтед» занял в рейтинге Opta 18 место. Самые серьезные соперники команды Тен Хага на финишном отрезке − «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Очные матчи с командами, которые выше «красных дьяволов», остались позади.

«Ливерпуль» попал на почетное 13 место − сразу после «Сити» и «Арсенала». Команда Клоппа отчаянно пытается добраться до четверки, а календарь как будто помогает в этом, но не совсем: «красным» еще играть в гостях с «Сити», а также с «Челси», принимать дома «Тоттенхэм» и «Арсенал». Правда, как показывает этот сезон, команда теряет очки с более простыми командами.

«Челси» попал на четвертое место и его календарь можно оценить как тяжелый. Поттер и товарищи и так идут на десятом месте и еврокубки им светят только в случае, если получится пошуметь в Лиге чемпионов. «Ливерпуль», «Юнайтед» и «Арсенал», а два последних тура − «Сити» и «Ньюкасл». Похоже, это будет худший сезон «синих» за долгие годы.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Ответ Farhat Sabitov
Забавно, что Орta не учитывает насколько полотен еженедельный график игр МЮ. Ближайшие несколько игр манки будут играть через два дня на третий: 2 апреля / Ньюкасл 6 апреля / Брэдфорд 8 апреля / Эвертон 14 апреля / Севилья 16 апреля / Ноттингем и. т.д. Травмы + потери очков например в игре с Эвертоном или Ноттингемом неизбежны.
Когда ты топ клуб все что ты назвал это отмазки. Либо надо играть либо перестать ныть. Некоторые топ клубы сливают всякие кубки лиги чтоб снять нагрузку, но раз МЮ так захотел за него бороться и за остальные титулы то пусть терпят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Farhat Sabitov
Забавно, что Орta не учитывает насколько полотен еженедельный график игр МЮ. Ближайшие несколько игр манки будут играть через два дня на третий:
2 апреля / Ньюкасл
6 апреля / Брэдфорд
8 апреля / Эвертон
14 апреля / Севилья
16 апреля / Ноттингем
и. т.д.
Травмы + потери очков например в игре с Эвертоном или Ноттингемом неизбежны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
44ndfwwgbr
Ответ mansur_axe
Каждый год одно и тоже нытье, все команды играют по два матча между собой, какая разница когда их сыграть.
Это перед началом сезона так, а в концовке очень важно с кем играть оставшиеся матчи.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Каждый год одно и тоже нытье, все команды играют по два матча между собой, какая разница когда их сыграть.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий