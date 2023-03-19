А как многозначительно.

Тодд Боули явно остался недоволен игрой «Челси» с «Эвертоном», которая завершилась ничей (2:2).

Лондонцы лидировали до 89-й минуты, но Эллис Симмс сравнял счет, лишив команду Поттера двух очков. Команда и так показывает очень скромные результаты в этом сезоне, но победы в трех последних матчах давали болельщикам надежду, что черная полоса закончилась. Фанаты были жестоко разочарованы, как и Тодд Боули.

Поклонники застигли американского владельца клуба выходящим со стадиона и спросили его, что он думает о прошедшей игре. Боули дал краткое резюме:

«Чертова долбаная игра» («Shit fucking game»).

Чуть меньше года назад Боули стал владельцем «Челси», и за это время он уже успел потратить больше 600 миллионов долларов только на трансферы.

Несмотря на такие инвестиции, «Челси» занимает скромное 10-е место в Премьер-лиге, отставая на 11 очков от четвертой строчки и на 28 очков от лидера лиги «Арсенала».