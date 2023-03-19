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Холанд вновь сделал хет-трик! Его статистика – настоящее безумие

Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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«Манчестер Сити» разгромил своего очередного соперника, на этот раз досталось «Бернли». В 1/4 финала Кубка Англии «горожане» забили гостям шесть безответных голов. А Эрлинг Холанд, будто по привычке, отгрузил в ворота соперника три мяча.

Норвежец показывает феноменальные результаты. Холанд стал шестым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить больше сорока голов во всех турнирах за сезон.

В этом сезоне Эрлинг оформил уже шесть хет-триков во всех соревнованиях. Это больше, чем хет-трики всех игроков АПЛ вместе взятых.

Есть еще одно впечатляющее достижение норвежца. За всю свою профессиональную карьеру в клубах и сборной Эрлинг забил 170 мячей, без учета голов с пенальти. В среднем за 90 минут Холанд забивает 0,94 гола.

Для сравнения, Криштиану Роналду в своем самом результативном сезоне достиг отметки в 0,93 гола за матч.

Даже страшно думать, что будет дальше!

3 комментария

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MUSA17
Ответ Alik Husenov
Дальше будет травма, и спад в 24-25 лет
Спасибо за информацию, Алик
+2
0
+2
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Alik Husenov
Дальше будет травма, и спад в 24-25 лет
0
-1
-1
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Евгений Крюков
Он ненормальный!!!
0
0
0
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