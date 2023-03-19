«Манчестер Сити» разгромил своего очередного соперника, на этот раз досталось «Бернли». В 1/4 финала Кубка Англии «горожане» забили гостям шесть безответных голов. А Эрлинг Холанд, будто по привычке, отгрузил в ворота соперника три мяча.

Норвежец показывает феноменальные результаты. Холанд стал шестым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить больше сорока голов во всех турнирах за сезон.

В этом сезоне Эрлинг оформил уже шесть хет-триков во всех соревнованиях. Это больше, чем хет-трики всех игроков АПЛ вместе взятых.

Есть еще одно впечатляющее достижение норвежца. За всю свою профессиональную карьеру в клубах и сборной Эрлинг забил 170 мячей, без учета голов с пенальти. В среднем за 90 минут Холанд забивает 0,94 гола.

Для сравнения, Криштиану Роналду в своем самом результативном сезоне достиг отметки в 0,93 гола за матч.

Даже страшно думать, что будет дальше!