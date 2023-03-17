«Подержите мое пиво», как говорится.

Воскресную лигу в Англии часто называют «паб-лигой» (Pub league) из-за того, что многие пабы выставляют свои команды для участия в этой лиге. По сути, это любительский футбол по выходным, причем на поле некоторые выходят как до посещения паба, так и после. Ранее, мы уже весьма наглядно объясняли что это за турнир.

Но оказалось, что в Шотландии такая лига тоже есть. И там все настолько сурово, что судей оттягивают от игроков и тренеров.