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Воскресная лига в Англии казалась самой жесткой футбольной лигой в мире, но в Шотландии все еще интереснее🔥🔥🔥

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«Подержите мое пиво», как говорится.

Воскресную лигу в Англии часто называют «паб-лигой» (Pub league) из-за того, что многие пабы выставляют свои команды для участия в этой лиге. По сути, это любительский футбол по выходным, причем на поле некоторые выходят как до посещения паба, так и после. Ранее, мы уже весьма наглядно объясняли что это за турнир.

Но оказалось, что в Шотландии такая лига тоже есть. И там все настолько сурово, что судей оттягивают от игроков и тренеров.

1 комментарий

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kitprologic
ништяк..
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