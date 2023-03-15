Все дело в ненавистном «Юнайтед» и «Красотке».

Пеп Гвардиола заявил, что он всегда будет неудачником в «Манчестер Сити», даже если он принесет «Этихаду» три подряд трофея Лиги чемпионов, потому что когда-то его кумир Джулия Робертс проигнорировала его команду .

Тренер был в приподнятом настроении во время пресс-конференции, которая состоялась после того, как его команда «Сити» разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 7:0 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Гвардиола рассказал, что Робертс является одним из трех его кумиров, наряду с легендой гольфа Тайгером Вудсом и величайшим игроком НБА Майклом Джорданом, и впоследствии заявил, что он всегда будет неудачником в «Сити», поскольку голливудская звезда предпочла посетить «Олд Траффорд», а не «Этихад», когда она посещала Англию в 2016 году.

«Я неудачник в Лиге чемпионов, — сказал Гвардиола. Но даже если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, я все равно останусь неудачником».

«В моей жизни есть три кумира. Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих кумира.

Джулия Робертс много лет назад приехала в Манчестер — не в 90-е, когда сэр Алекс Фергюсон выигрывал все титулы. Она пришла в тот период, когда мы были лучше, чем «Юнайтед».

И она поехала в гости к «МЮ». Она не приехала к нам. Поэтому даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не сравнится с тем, что Джулия Робертс приехала в Манчестер, а нас проигнорировала.

Даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не сравнится с моим разочарованием».

Американская актриса посетила «Олд Траффорд» в ноябре 2016 года и посетила матч «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма».

Робертс присутствовала на матче Премьер-лиги со своим мужем Дэниелом Модером и тремя детьми, которые являются фанатами «Юнайтед».

После игры она вышла на поле со своей семьей и познакомилась с легендой «красных дьяволов» Уэйном Руни, его женой Колин и бывшим полузащитником «Юнайтед» Майклом Кэрриком.