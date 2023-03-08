Получилось как-то «не по-товарищески».

Так называемый «товарищеский» матч между «Куинз Парк Рейнджерс» и олимпийской сборной Китая состоялся в феврале 2007 года, когда китайцы решились проехать тур по Англии, в ходе которого на клубной тренировочной базе «КПР» и состоялась та самая встреча.

На игру был назначен судья Премьер-лиги Дермот Галлахер, который был вынужден отказаться от участия в матче, когда вспыхнула массовая драка. Один очевидец говорил, что это было похоже на «конец света». Он добавил: «Игроки думали, что их убьют».

«Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни. Были удары руками, ногами в стиле кунг-фу и все такое. Это был абсолютный хаос».

Во время драки во втором тайме, которая, как предполагается, началась, когда Гао Линь ударил игрока «КПР», левый защитник Сянь Чанба Чжэн Тао потерял сознание на пять минут и был доставлен в больницу с подозрением на сломанную челюсть.

Помощник главного тренера «КПР» Ричард Хилл был арестован по подозрению в причинении телесных повреждений, а затем отпущен под залог полиции.

Цзя Сюцюань, который был помощником главного тренера китайской команды, позже извинился за инцидент.

«Как представитель китайских тренеров я прошу прощения за это», — сказал он. «В будущем мы приложим больше усилий для усиления управления игроками и определенно избежим повторения подобных вещей.

Еще раз приношу свои извинения местным болельщикам, которые любят и поддерживают команду».

Тур удался.