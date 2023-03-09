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«Этот парень умеет праздновать»: после выхода «Челси» в четвертьфинал ЛЧ владелец клуба появился на поле с бутылкой пива в руках 🍺 🍺 🍺

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Футбол Футбол

Болельщики «синих» наконец-то довольны.

Совладелец «Челси» весьма экстравагантно поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) Тодд Боули с бутылкой пива в руках прошел через все поле и спустился в подтрибунное помещение, чтобы обнять Грэма Поттера.

В комментариях к видео фанаты «синих» выразили свой восторг: «Этот парень умеет праздновать 😅😅😅 Это по-нашему!»

4 комментария

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gljallag
это же общественное место? должен был в бумажный пакет положить?
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kitprologic
бред
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Сергей Смирнов
на футболе.. с пивом.. очень экстравагантно.
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LIBerly
Эта бутылка долго ждала триумфа
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