Болельщики «синих» наконец-то довольны.

Совладелец «Челси» весьма экстравагантно поздравил главного тренера с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 0:1) Тодд Боули с бутылкой пива в руках прошел через все поле и спустился в подтрибунное помещение, чтобы обнять Грэма Поттера.

В комментариях к видео фанаты «синих» выразили свой восторг: «Этот парень умеет праздновать 😅😅😅 Это по-нашему!»