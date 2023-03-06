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Уэсли Фофана в матче с «Лидсом»: забил победный, получил желтую и сбил с ног девушку-стюарда, которую теперь пытается найти через твиттер😱

Уэсли Фофана Уэсли Фофана
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Везде поспел.

В субботу команда Грэма Поттера дома была сильнее «Лидса» (1:0) в 26-м туре АПЛ. Единственный гол забил защитник «синих» Уэсли Фофана. Лондонцы прервали серию из 6 матчей без побед.

Он же в первом тайме получил «горчичник», а в концовке матча в пылу борьбы сбил с ног стюарда матча.

Вскоре после финального свистка Фофана выложил в твиттер пост, с помощью которого надеется найти свою «жертву». Говорит, что у него что-то для нее есть.

2 комментария

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Прекрасная РФПЛ будущего
Нечего ходить по бровке, когда тут мужики бегают
0
-1
-1
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Kolch
Добить хочет, не иначе) причем нескольких женщин, судя по твиттеру
+3
0
+3
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