Везде поспел.

В субботу команда Грэма Поттера дома была сильнее «Лидса» (1:0) в 26-м туре АПЛ. Единственный гол забил защитник «синих» Уэсли Фофана. Лондонцы прервали серию из 6 матчей без побед.

Он же в первом тайме получил «горчичник», а в концовке матча в пылу борьбы сбил с ног стюарда матча.

Вскоре после финального свистка Фофана выложил в твиттер пост, с помощью которого надеется найти свою «жертву». Говорит, что у него что-то для нее есть.