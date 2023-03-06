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Худший день Эрика тен Хага: помимо 0:7 «Энфилд» специально для него спел фирменную «Viva Ronaldo»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Голландцу не позавидуешь.

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.

Поражение «МЮ» от «Ливерпуля» стало самым крупным с 1931 года. Также это худший показатель клуба за всю историю выступлений в АПЛ.

Но болельщикам «Ливерпуля» и этого показалось мало – на трибунах во время матча на распев звучала «Viva Ronaldo» в исполнении болельщиков «Ливерпуля» - в начале сезона тен Хаг не сработался со звездой «МЮ», что привело к уходу Криштиану из команды.

19 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Роман
"Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч" А для Маню за 92 года.
ромка, ты чего бомбишь без перерыва?
всё угомонится не можешь после того как ТХ Барсу выбил
не дыми
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Блуждающий странник
Ответ Алан Кайтуков
Что за бред))) а что тогда не взяли Роналду? Он же во все клубы просился..
Да они не из уважения к Роналду, а потроллить принципиального соперника и Тен Хага
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Extrim
Ответ Hella black
Порой такое случается,потому что это спорт. Тем он и интересен,не предсказуем как на поле,так и в ринге ! Не всегда получается так как хочется,поражения бывают у всех топов. Вилла как то накидала 7 Ливеру,не сдохли же,пережили. Так и тут переживут и дальше ! Проект у ЭТХ отличный.
ну до этого поражения Вилле Клопп как-то что-то уже в Ливером выиграл , я не утверждаю что ЭТХ надо гнать сразу,но говорить что он вернул МЮ на победные рельсы еще рано.
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SegaYasch
Ответ Дмитрий Осипов
это было бы "лучше проиграть" может быть с каким-нибудь Ньюкаслом, или Астон Виллой (обратный пример), а не с самым заклятым противником и, к тому же, с самым исторически разгромным счётом, причем ещё и не забив ни одного гола. То, что было вчера - это матч в историю английского футбола.
Это да, но до этого особо некому да и нельзя было проигрывать - 3 предыдущие игры кубковые, одна из них с Барсой, перед ней Лестер и снова Барса. Ну а вчера все сошлось и залетало все что могло залетать. В общем, щелкнуло так щелкнуло
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red hikkikomori
Ответ yurchik07
Уйди,ради бога уйди из Мю!!!Такое позорище и не снилось.Напиши заявление и мы забудем как страшный сон,что был когда-то такой тренеришка в Мю.Да,нелегко будет,поскольку навсегда этот счёт будет ассоциироваться с Тен Хагом.Но хотя бы рожу эту самодовольную не видеть.Тоже мне деятель,я тут король,кто такой этот Роналду???Загнобить его,выгнать.Ну и что дальше???Что???Полегчало???Обосрался так,что уже не отмоешься.И Рону таких "достижений"тоже не нужно.Думаю,он сто раз перекрестился,когда услышал об этом позорище.И ещё больше попадается,когда пл е..ши..во..го с треском выпрут из Мю.
Кого бы ты хотел видеть тренером в таком случае?
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Hella black
Ответ yurchik07
Уйди,ради бога уйди из Мю!!!Такое позорище и не снилось.Напиши заявление и мы забудем как страшный сон,что был когда-то такой тренеришка в Мю.Да,нелегко будет,поскольку навсегда этот счёт будет ассоциироваться с Тен Хагом.Но хотя бы рожу эту самодовольную не видеть.Тоже мне деятель,я тут король,кто такой этот Роналду???Загнобить его,выгнать.Ну и что дальше???Что???Полегчало???Обосрался так,что уже не отмоешься.И Рону таких "достижений"тоже не нужно.Думаю,он сто раз перекрестился,когда услышал об этом позорище.И ещё больше попадается,когда пл е..ши..во..го с треском выпрут из Мю.
ЭТХ поставил команду выше одного игрока,выбрал клуб и руководство его поддержало. Гадёныши типа Пирса,только и будут ждать когда МЮ споткнётся,что бы позлорадствовать. Будь выше этого Юрчик. КриРо это уже история,надо смотреть вперёд.
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Samsung Galaxy
Да проиграли , да позорно , но зачем и при чем тут балерина ? Он не игрок М.Ю. задолбали уже везде его засовывать
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Hella black
Ответ Extrim
0-7 должно было случится? это даже в хокейе разгромище,про футбол вообще глупо говорить! такое не должно случатся ,пропустить шесть голов за тайм это позор.
Порой такое случается,потому что это спорт. Тем он и интересен,не предсказуем как на поле,так и в ринге ! Не всегда получается так как хочется,поражения бывают у всех топов. Вилла как то накидала 7 Ливеру,не сдохли же,пережили. Так и тут переживут и дальше ! Проект у ЭТХ отличный.
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Extrim
Ответ Hella black
Слушайте,справедливости ради Энфилд спецом давит на больное,это не удивительно ! Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду. Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство ! Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком ! Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.
0-7 должно было случится? это даже в хокейе разгромище,про футбол вообще глупо говорить! такое не должно случатся ,пропустить шесть голов за тайм это позор.
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yurchik07
Ответ Hella black
Слушайте,справедливости ради Энфилд спецом давит на больное,это не удивительно ! Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду. Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство ! Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком ! Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.
Замучаются пыль глотать.
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Дмитрий Осипов
Ответ Hella black
Слушайте,справедливости ради Энфилд спецом давит на больное,это не удивительно ! Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду. Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство ! Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком ! Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.
это было бы "лучше проиграть" может быть с каким-нибудь Ньюкаслом, или Астон Виллой (обратный пример), а не с самым заклятым противником и, к тому же, с самым исторически разгромным счётом, причем ещё и не забив ни одного гола. То, что было вчера - это матч в историю английского футбола.
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yurchik07
Уйди,ради бога уйди из Мю!!!Такое позорище и не снилось.Напиши заявление и мы забудем как страшный сон,что был когда-то такой тренеришка в Мю.Да,нелегко будет,поскольку навсегда этот счёт будет ассоциироваться с Тен Хагом.Но хотя бы рожу эту самодовольную не видеть.Тоже мне деятель,я тут король,кто такой этот Роналду???Загнобить его,выгнать.Ну и что дальше???Что???Полегчало???Обосрался так,что уже не отмоешься.И Рону таких "достижений"тоже не нужно.Думаю,он сто раз перекрестился,когда услышал об этом позорище.И ещё больше попадается,когда пл е..ши..во..го с треском выпрут из Мю.
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Роман
"Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч"

А для Маню за 92 года.
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Дмитрий Осипов
Вообще это типичный английский юмор, и песня про Кристину связана с его игровым номером, ну и с тем, что он "легенда" МЮ. Просто решили, раз такое порно, то можно и поглумиться
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Liverpool_YNWA
Ответ Hella black
Слушайте,справедливости ради Энфилд спецом давит на больное,это не удивительно ! Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду. Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство ! Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком ! Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.
Слишком уж хорошо - это 20 побед подряд, где большинство побед в сухую
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ken35
Ответ yurchik07
Так тебе пле..ш ..вый и надо.
Это бумеранг
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Hella black
Слушайте,справедливости ради Энфилд спецом давит на больное,это не удивительно !

Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду.
Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство !

Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком !

Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.
+18
-5
+13
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Алан Кайтуков
Что за бред))) а что тогда не взяли Роналду? Он же во все клубы просился..
+10
-7
+3
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yurchik07
Так тебе пле..ш ..вый и надо.
+1
-5
-4
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