19 комментариев

Голландцу не позавидуешь.

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.

Поражение «МЮ» от «Ливерпуля» стало самым крупным с 1931 года. Также это худший показатель клуба за всю историю выступлений в АПЛ.

Но болельщикам «Ливерпуля» и этого показалось мало – на трибунах во время матча на распев звучала «Viva Ronaldo» в исполнении болельщиков «Ливерпуля» - в начале сезона тен Хаг не сработался со звездой «МЮ», что привело к уходу Криштиану из команды.