19 комментариев

Худший день Эрика тен Хага: помимо 0:7 «Энфилд» специально для него спел фирменную «Viva Ronaldo»
Голландцу не позавидуешь.
В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.
Поражение «МЮ» от «Ливерпуля» стало самым крупным с 1931 года. Также это худший показатель клуба за всю историю выступлений в АПЛ.
Но болельщикам «Ливерпуля» и этого показалось мало – на трибунах во время матча на распев звучала «Viva Ronaldo» в исполнении болельщиков «Ливерпуля» - в начале сезона тен Хаг не сработался со звездой «МЮ», что привело к уходу Криштиану из команды.
всё угомонится не можешь после того как ТХ Барсу выбил
не дыми
А для Маню за 92 года.
Слишком впечатляющий взлёт был у ЭТХ после поджопника Роналду.
Но,не отметить тот факт,что МЮ просто конский прибавил это кощунство !
Да,поражение ужасное,чудовищное,но это должно было случиться. Слишком уж хорошо МЮ шёл,слишком !
Лучше один раз проиграть 0:7,чем семь раз 0:1,не вешайте носы свои и не сдувайтесь ! Это только начало,к концу сезона бронза АПЛ за ОлдТраффордом и очень хорошие шансы в ЛЕ.