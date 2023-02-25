Американские владельцы «Челси» ведут переговоры о покупке 100-процентной доли во французском клубе Лиги 1 «Страсбур», сообщает Goal.

Тодд Боули и его партнеры уже провели встречи с президентом «Страсбура» Марком Келлером.

Американцы намерены купить французский клуб и, возможно, немецкий клуб (название не сообщается) в рамках мультиклубной модели, которую они хотят внедрить. Таким образом, «Челси» мог бы отправлять игроков на правах аренды в «Страсбур», и наоборот.

Дела у «Страсбура» идут не очень – 15-е место в чемпионате и проблемы с финансами (особенно с зарплатной ведомостью), из-за чего приходится продавать игроков. Вот как выглядит трансферный баланс клуба за последние года.

• сезон-2022/23: потратили 7 млн (здесь и далее – суммы в евро), заработали 11 млн;

• сезон-2021/22: потратили 4,5 млн, зарботали 16 млн;

Для сравнения – статистика предыдущих сезонов: там «Страсбур» тратил гораздо больше.

• сезон-2020/21: потратили 12 млн, заработали 0,5 млн;

• сезон-2019/20: потратили 11, заработали 21 млн;

сезон-2018/19: потратили 16 млн, заработали 14.

«Челси» не будет первым мультиклубом в Англии – в АПЛ уже есть «Сити»

Владельцы «Манчестер Сити» – City Football Group – успешно внедрили мультиклубную модель, владея такими клубами, как «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити Торт», «Труа», «Ломмел», «Мумбаи Сити» и «Жирона».

УЕФА не совсем доволен мультиклубными моделями, которые привносят новые владельцы. Беспокойство вызывает то, что некоторые из этих клубов, принадлежащих к одной группе, могут встретиться друг с другом в еврокубках, а также финансовые махинации, которые могут остаться незамеченными.