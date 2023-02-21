В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии купил «Ньюкасл» за 300 млн фунтов, чтобы дать ему новую жизнь: в клубе появились новые владельцы, новые игроки и новый тренер. И, похоже, что пока перемены идут на пользу: «сороки» занимают пятую строчку в Премьер-лиге.

Оказалось, что новый главный тренер команды Эдди Хау использует интересный метод мотивации. С ноября 2022 года перед каждой тренировкой игроки видят на экране надпись: «Мы не выигрывали трофеи в Англии 67 лет». Метод работает, поскольку до прошлых выходных у «Ньюкасла» была фантастическая серия в АПЛ – 17 матчей без поражений.

Кроме того, «Ньюкасл» близок к долгожданному трофею: завтра команду ждет финал Кубка Лиги против «МЮ».