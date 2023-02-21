🎙🤢 «Пожалуйста, отмените финал и присудите трофей «МЮ». Диджей-болельщик «Ньюкасла» написал песню в честь выхода клуба в финал Кубка лиги. Лучше бы он этого не делал 😫
Местные не заценили.
Фанат «Ньюкасла» придумал новую песню перед финалом Кубка лиги, который состоится в воскресенье.
Напомним, что команда Эдди Хау встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли».
Для «Ньюкасла» это огромный шанс закончить 54-летний период без титулов, в то время как у «Юнайтед» есть возможность положить конец собственной шестилетней трофейной засухе.
Недавно фанат «Ньюкасла» MC Tazo придумал песню, чтобы отпраздновать выход клуба в финал.
Поклонники быстро отреагировали на этот «шедевр».
💭 «Это худшее, что я когда-либо слышал».
💭 «Почему футбольные болельщики не могут быть нормальными?».
💭 «Пожалуйста, остановите это!!!».
💭 «Пожалуйста, отмените финал и присудите трофей «МЮ».
Песня ссылается на последний трофей сорок, который был выигран в 1955 году.
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