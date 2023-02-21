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Фанат «Ньюкасла» придумал новую песню перед финалом Кубка лиги, который состоится в воскресенье.

Напомним, что команда Эдди Хау встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли».

Для «Ньюкасла» это огромный шанс закончить 54-летний период без титулов, в то время как у «Юнайтед» есть возможность положить конец собственной шестилетней трофейной засухе.

Недавно фанат «Ньюкасла» MC Tazo придумал песню, чтобы отпраздновать выход клуба в финал.

Поклонники быстро отреагировали на этот «шедевр».

💭 «Это худшее, что я когда-либо слышал».

💭 «Почему футбольные болельщики не могут быть нормальными?».

💭 «Пожалуйста, остановите это!!!».

💭 «Пожалуйста, отмените финал и присудите трофей «МЮ».

Песня ссылается на последний трофей сорок, который был выигран в 1955 году.

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