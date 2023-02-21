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🎙🤢 «Пожалуйста, отмените финал и присудите трофей «МЮ». Диджей-болельщик «Ньюкасла» написал песню в честь выхода клуба в финал Кубка лиги. Лучше бы он этого не делал 😫

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Местные не заценили.

Фанат «Ньюкасла» придумал новую песню перед финалом Кубка лиги, который состоится в воскресенье.

Напомним, что команда Эдди Хау встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли».

Для «Ньюкасла» это огромный шанс закончить 54-летний период без титулов, в то время как у «Юнайтед» есть возможность положить конец собственной шестилетней трофейной засухе.

Недавно фанат «Ньюкасла» MC Tazo придумал песню, чтобы отпраздновать выход клуба в финал.

Поклонники быстро отреагировали на этот «шедевр».

 💭 «Это худшее, что я когда-либо слышал».

 💭 «Почему футбольные болельщики не могут быть нормальными?».

 💭 «Пожалуйста, остановите это!!!».

 💭 «Пожалуйста, отмените финал и присудите трофей «МЮ».

Песня ссылается на последний трофей сорок, который был выигран в 1955 году.

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2 комментария

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sashafan2
А мне понравилась, веселая песня😀
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v7zjq65jtq
отталкивает Рона от перехода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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