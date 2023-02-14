Обамеянг в обойме, Фофана усердно тренируется, а Поттер смеется: 10 лучших фото с тренировки «Челси» перед матчем с «Саутгемптоном»
«Челси» готовился к игре АПЛ против «Саутгемптона» в эти выходные.
«Синие» потерпели поражение в Лиге чемпионов от «Боруссии» , но тем не мене на тренировке настроение было позитивным.
Денис Закария в хорошем настроении.
Фофана усердно работает, чтобы завоевать доверие Поттера
Карни Чуквуэмека тоже хочет попасть в стартовый состав
Обамеянг выглядит счастливым — никаких обид.
Матео Ковачич полностью готов к игре
Грэм Поттер также был в приподнятом настроении.
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