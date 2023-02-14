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Обамеянг в обойме, Фофана усердно тренируется, а Поттер смеется: 10 лучших фото с тренировки «Челси» перед матчем с «Саутгемптоном»

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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«Челси» готовился к игре АПЛ против «Саутгемптона» в эти выходные.

Обамеянг замечен, Датро Фофана усердно работает: 10 лучших фото, пока «Челси» готовится к «Саутгемптону»

«Синие» потерпели поражение в Лиге чемпионов от «Боруссии» , но тем не мене на тренировке настроение было позитивным.

Денис Закария в хорошем настроении.

Фофана усердно работает, чтобы завоевать доверие Поттера

Карни Чуквуэмека тоже хочет попасть в стартовый состав

Обамеянг выглядит счастливым — никаких обид.

Матео Ковачич полностью готов к игре

Грэм Поттер также был в приподнятом настроении.

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