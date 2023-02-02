Защитника из шестой английской лиги спалили за Тиндером. Клуб запостил фото прямо во время матча – игрок принес «сухарь» и иронично ответил

С каждым годом аудитория английской Премьер-лиги только растет, вместе с этим растет интерес и к Чемпионшипу, и более низким английским лигам – там тоже бывают классные истории. Одна из таких произошла в автобусе «Тонтон Тауна», клуба из шестой профессиональной лиги.

Команда направлялась в долгий выезд к «Истбурну», и пресс-атташе захотел запечатлеть момент – у него это получилось: камера поймала защитника Джея Фолстона во время пролистывания Тиндера (приложения для знакомств).

Клуб запостил фото прямо во время матча, написав: «Надеемся, Тиндер Джея творит магию, как и он на поле».

Фолстон помог «Тонтону» уехать с сухой победой (0:3), а после матча заявил, что Тиндер правда «помог».