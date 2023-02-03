«Арсенал» станет чемпионом, а «Ливерпуль» отправится в Лигу Европы. Обновленная турнирная таблица АПЛ в финале сезона по версии FiveThirtyEight
В конце сезона проверим 👀
На данный момент «Арсенал» уверенно лидирует в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков.
Пока позади только первая половина сезона и в ближайшие месяцы многое может поменяться. Тем не менее, известный алгоритм из FiveThirtyEight обновил свой прогноз и считает, что к финалу сезона расстановка сил не сильно изменится.
Предполагается, что «Ливерпуль» все же соберется и выберется в пятерку лидеров, но больше никаких сюрпризов не ожидается.
Вот какие команды войдут в топ-5 и получат место в еврокубках по версии FiveThirtyEight:
1. «Арсенал» — 87 очков;
2. «Манчестер Сити» — 83 очка;
3. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;
4. «Ньюкасл» — 69 очков;
5. «Ливерпуль» — 65 очков.
А так вся турнирная таблица:
По вашему мнению, выглядит реалистично?
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С приходом Диаса и Нуньеза есть надежды на более красивую игру и дриблинг, так как африканцы весьма деревянные, несмотря на всю грацию Мане, которого меньше ценили, нежели Салаха. Под новичков бы еще креативный центр и можно наслаждаться игрой.
Даже первые годы Клоппа с его гегенпрессингом и счетами 5-4 смотрелись более зрелищными, чем чемпионские матчи. Я зритель и я хочу получать драйв от матчей, хочу смотреть красивые комбинации, как мсье Арсен ставил в лучшие годы Арсенала.