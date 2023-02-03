«Арсенал» станет чемпионом, а «Ливерпуль» отправится в Лигу Европы. Обновленная турнирная таблица АПЛ в финале сезона по версии FiveThirtyEight

В конце сезона проверим 👀

На данный момент «Арсенал» уверенно лидирует в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков.

Пока позади только первая половина сезона и в ближайшие месяцы многое может поменяться. Тем не менее, известный алгоритм из FiveThirtyEight обновил свой прогноз и считает, что к финалу сезона расстановка сил не сильно изменится.

Предполагается, что «Ливерпуль» все же соберется и выберется в пятерку лидеров, но больше никаких сюрпризов не ожидается.

Вот какие команды войдут в топ-5 и получат место в еврокубках по версии FiveThirtyEight:

1. «Арсенал» — 87 очков;

2. «Манчестер Сити» — 83 очка;

3. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;

4. «Ньюкасл» — 69 очков;

5. «Ливерпуль» — 65 очков.

А так вся турнирная таблица:

По вашему мнению, выглядит реалистично?