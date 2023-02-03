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«Арсенал» станет чемпионом, а «Ливерпуль» отправится в Лигу Европы. Обновленная турнирная таблица АПЛ в финале сезона по версии FiveThirtyEight

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В конце сезона проверим 👀

На данный момент «Арсенал» уверенно лидирует в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков. 

Пока позади только первая половина сезона и в ближайшие месяцы многое может поменяться. Тем не менее, известный алгоритм из FiveThirtyEight обновил свой прогноз и считает, что к финалу сезона расстановка сил не сильно изменится.

Предполагается, что «Ливерпуль» все же соберется и выберется в пятерку лидеров, но больше никаких сюрпризов не ожидается.

Вот какие команды войдут в топ-5 и получат место в еврокубках по версии FiveThirtyEight:

1. «Арсенал» — 87 очков;

2. «Манчестер Сити» — 83 очка;

3. «Манчестер Юнайтед» — 71 очко;

4. «Ньюкасл» — 69 очков;

5. «Ливерпуль» — 65 очков.

А так вся турнирная таблица:

По вашему мнению, выглядит реалистично?

5 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Смысл постоянно обновлять этот алгоритм, если суть заключается в том, насколько точным будет самый первый прогноз.
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Андрей Andrey
Ливерпуль с 96 очками чемпионон не стал. А тут какой то Арсенал с 87 хочет АПЛ выиграть😂😂.Рано говорить. С Сити 2 игры, и другие команды могут назвать Арсенал. Арсенал будет в топ 4.
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Skilled Fan
Ответ b45f5vkvh2
Учитывая , что арсеналу еще предстоит проверка двумя матчами в апл с сити, то произойти может всякое. Но если выиграют хотя бы один и один на ничью, то будут чемпионами 100%
Часто в таких противостояниях решает то, кому больше нужно. Арсеналу уж точно это чемпионство нужнее. Сити же хочет ЛЧ.
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Lord Baium
Да уж, Ливерпулю нужна перезагрузка и перестройка. Болея за Ливерпуль более 15 лет, прошел через многое и искренне радовался всем удачам последних лет. Однако, Навеспуль очень и очень надоел. Роббертсон или ТАА хорошо навешивают – игра идет. Не навешивают – ждем чуда.

С приходом Диаса и Нуньеза есть надежды на более красивую игру и дриблинг, так как африканцы весьма деревянные, несмотря на всю грацию Мане, которого меньше ценили, нежели Салаха. Под новичков бы еще креативный центр и можно наслаждаться игрой.

Даже первые годы Клоппа с его гегенпрессингом и счетами 5-4 смотрелись более зрелищными, чем чемпионские матчи. Я зритель и я хочу получать драйв от матчей, хочу смотреть красивые комбинации, как мсье Арсен ставил в лучшие годы Арсенала.
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b45f5vkvh2
Учитывая , что арсеналу еще предстоит проверка двумя матчами в апл с сити, то произойти может всякое. Но если выиграют хотя бы один и один на ничью, то будут чемпионами 100%
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0
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