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Рио Фердинанд украл у Путина одну вещь. Прямо из Кремля

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Алекс Скотт Алекс Скотт
Клубы
Футбол Футбол

Отчаянно.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд однажды украл сувенир на память из Кремля.

Алекс Скотт, эксперт BBC и бывшая футболистка «Арсенала», рассказала в своей книге «Как (не) быть сильной», что Рио провернул это во время подготовки к ЧМ-2018:

«В рамках программы «Легенды ФИФА» Рио Фердинанд и я были приглашены в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе — он разжал ладонь и показал, что украл чайную ложку на память».

Бывшая правая защитница «Арсенала» также привела подробности той встречи:

«Я была там, чтобы обсудить футбол. Я даже выучила предложение на русском языке, которое я попыталась произнести, но не смогла, но бог любит тех, кто пытается! Все утро было совершенно сюрреалистичным. Мы фотографировались с Путиным, но я боялась даже прикоснуться к чаю с пирожным, которые стояли передо мной, на случай, если я невольно нарушу какое-то негласное дипломатическое правило».

Интересно, хранит ли до сих пор Фердинанд ту самую ложку, которую он умыкнул из-под носа Путина.

24 комментария

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Андрей Попов
Ответ Имя Фамилия
Не удивлюсь если ложечка стоит как месячная зп Фердинанда.
Тут стОит не ложечка, а статус ложечки. Сама ложка, думаю, обыкновенная. Иначе отобрали бы на выходе.
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Леонид Ботвинник
Выбрось , Рио. К несчастью. Примета такая .
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Йозеф Кнехт
Ответ lampard4ever
Ну что тут скажешь.. Вы можете вытащить негра из гетто, но не сможете вытащить гетто из негра. И всё же воровать нехорошо.
Обворовать современного гитлера вполне авантюрное приключение ,а то,что воровать нехорошо в первую очередь должен знать президент страны, его это не останавливает.
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MU-SAF. Scorp.
Это была ложка "всевластия" , то-то у путина с тех пор делишки всё хуже и хуже )))
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Леха Lepik
Рио запомни слово новичок ты его ещё услышишь
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Max Bochkov
Один мой знакомый украл трусы у Анатолия Собчака. Этот знакомый работал санитаром в калининградском морге и, после вскрытия там тела бывшего питерского губернатора, взял его трусы себе на память. Говорил, что потом продаст на аукционе за большие деньги...)
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Ilya Krapivchenko
хорошо что ёршик не украл
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lampard4ever
Ну что тут скажешь.. Вы можете вытащить негра из гетто, но не сможете вытащить гетто из негра. И всё же воровать нехорошо.
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Заборостроитель
Стол какой-то маленький
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Михаил Енилин
Ответ Кирилл Мирошниченко
Беги из страны Рио, спецслужбы РФ уже выехали за тобой 😅
Будут показывать шпиль
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exbmw
😈 у, дьяволенок!
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Alex Legend
Англосаксы как всегда
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Romuliq
Тут должна быть расистская шутка)
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Mbest77
Заголовки в разных телеграм каналах:

Националистический канал:
- Негр совсем обнаглели, воруют ужа в Кремле.
Патриотический канал:
- Британцы гадят в Кремле
- Бедный европеец крадет столовые приборы, чтобы было чем кушать. Европа загнивает.
Либеральный канал:
- Британец обманул ФСО и ФСБ прямо во время встречи с Путиным
+26
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Имя Фамилия
Не удивлюсь если ложечка стоит как месячная зп Фердинанда.
+3
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Superkenguroo
Фигасе у него лапищи
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Caerly
Надеюсь, он передаст эту ложку в Британский Музей
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Denis Spiridenock
Вот бы он у него ещё пару лет спёр
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salas
Ответ 2ran
Но осадочекк остался
Вот оказывается во что выливается осадочек то (
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26cfrh4wrm
Нормально у него с бубенцами все) не каждый рискнёт
+1
-2
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Gibander
Это начало фатальной цепочки! Украв ложку Рио нарушил мировой баланс! Эй, Рио, посмотри к чему привело твое воровство!
+49
-1
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2ran
Но осадочекк остался
+14
-1
+13
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Я-не-Я
Мисс Скотт, мы и так знали, что это не ви укгали у нас сегебгяную ложечку. Но непгиятный осадок все равно остался.
+1
-1
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Кирилл Мирошниченко
Беги из страны Рио, спецслужбы РФ уже выехали за тобой 😅
+17
-1
+16
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