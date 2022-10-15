«Нас постигла участь большинства первых романов». Бабушка звезды «Ливерпуля» Трента встречалась с сэром Алексом Фергюсоном

Оказалась, что между звездой «Ливерпуля» Трентом Александром-Арнолдом и «Манчестер Юнайтед» есть связь: бабушка футболиста по материнской линии в свое время встречалась с сэром Алексом Фергюсоном.

Сэр Алекс и Дорин Карлинг были парой в юном возрасте, но через 18 месяцев их отношениям пришел конец.

Daily star сообщает, что сэр Алекс упомянул Дорин в своей автобиографии, отметив, что она была его первой постоянной девушкой.

«Нас постигла участь большинства первых романов – отношения прекратились», - пишет легендарный тренер.

Интересно, что у Трента есть еще один родственник, связанный с «МЮ». Двоюродный брат его матери – Джон Александр работал секретарем в клубе с 2010 по 2017 год.

Несмотря на такие неожиданные связи с «Юнайтед», у футболиста нет желания выступать за какую-либо команду, кроме «Ливерпуля». Трент остается ключевым игроком Юргена Клоппа.