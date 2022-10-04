Фергюсон посетил матч «Ливерпуля» в ЛЧ! Возможно, пришел поболеть за «Рейнджерс»

Сэра Алекса Фергюсона заметили на матче группового этапа ЛЧ "Ливерпуль" - "Рейнджерс".

Все привыкли видеть Ферги на играх "МЮ", а вот на "Энфилде" в матче "Ливерпуля" видеть легендарного тренера "Юнайтед" непривычно.

Возможно, шотландец пришел поболеть за "Рэйнджерс". Когда-то он играл в этом клубе!

В 1967 году молодой Алекс перешел в «Рейнджерс» за рекордные на тот момент для шотландского футбола 65 000 фунтов. Но карьера там не особо заладилась.

В финале Кубка Шотландии 1969 года его обвинили в пропущенном голе от «Селтика». После этого его отправили выступать за молодёжную команду. Брат Фергюсона признался, что Алекс был так разочарован поражением от «Селтика», что в гневе отшвырнул серебряную медаль Кубка Шотландии, которую ему вручили после матча.

Сам Фергюсон в автобиографии написал, что он покинул команду вследствие той самой ошибки в финале Кубка Шотландии.