Журналист опровергает слухи о том, что «Ливерпуль» хочет вернуть Артура «Ювентусу» в январе

Артур Мело переехал на «Энфилд» из «Ювентуса» перед закрытием трансферного окна. Этот сезон футболист проведет в «Ливерпуле» в аренде: сумма сделки составила 4,5 млн евро, у английского клуба есть возможность выкупить Мело за 37,5 млн в конце сезона.

Тиаго, Наби Кейта, Кертис Джонс, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен получили травмы и не могут помочь «Ливерпулю», поэтому клуб вынужден был в срочном порядке искать полузащитника.

Однако, появились слухи о том, что Юрген Клопп и его тренерский штаб не были впечатлены новичком и хотят вернуть его в «Ювентус» уже в январе.

Спортивный журналист Гиллем Балаге опроверг эти слухи, заверив, что в «Ливерпуле» продолжают приглядываться к футболисту и довольны тем, как он влился в команду.

«Ливерпуль» не принял решения продлить аренду или выкупить Артура, но у них нет намерения возвращать его в январе. В клубе продолжают оценивать его».

«На самом деле, тренерский штаб поздравил Артура с тем, как он вписался в систему, они довольны его уровнем. Артур решил проигнорировать выходные дни и продолжил работать, потому что знает, что ему еще нужно навёрстывать, чтобы соответствовать требованиям».

«Артур работает по индивидуальной программе, чтобы набрать скорость - у него не было стабильной предсезонной подготовки, так что это довольно стандартная ситуация, учитывая недостаток физической формы».

26-летний футболист пока смог получить только 13 минут игрового времени в матче «Ливерпуля» против «Наполи» (4-1). Но слухи о том, что клуб хочет подписать нового полузащитника в обозримом будущем вовсе не означают, что на Артуре поставили крест.