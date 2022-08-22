«Он был одним из лучших в «МЮ». Фабиньо считает критику в адрес одного из игроков «Юнайтед» несправедливой

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо признался, что удивлен критике в адрес Фреда из «МЮ».

«Красные дьяволы» только что подписали Каземиро у «Мадрида», он составит конкуренцию Фреду в центре поля.

Фабиньо встал на защиту своего товарища по сборной, он считает, что СМИ несправедливы, обвиняя его в неудачах «МЮ».

«Иногда я не очень понимаю критику в адрес Фреда, он стабилен, всегда показывает хороший футбол. В целом прошлый сезон для «МЮ» получился неудачным, в таких ситуациях либо ищут решение, либо пытаются свалить вину на кого-то из игроков, иногда мне кажется, что в качестве козла отпущения выбрали Фреда», - заявил Фабиньо The Telegraph.

«Фред – отличный игрок, в сборной он всегда в основе, иногда футболисту нужно чуть больше уверенности, чтобы сыграть хорошо».

«В прошлом сезоне он показывал очень приличный футбол, может быть он был одним из лучших в составе «МЮ».