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5 игроков могут вернуться в свою лучшую форму в будущем сезоне

Тимо Вернер Тимо Вернер
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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Лионель Месси Лионель Месси
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Сезон 2021\22 получился ярким и запоминающимся. Некоторые суперзвезды были в отличной форме, показывали выдающийся футбол, помогая своим командам. Однако, не все топ-футболисты оправдали возложенные на них ожидания. Но мы понимаем, что трудности - это временно, а мастерство – постоянно.

Давайте посмотрим на пять игроков, которые покажут, на что они способны в будущем сезоне.

Мемфис Депай («Барселона»)

Дебютный сезон в «Барселоне» получился у Мемфиса неоднозначным. Он отлично начал на «Камп Ноу» под руководством Роналда Кумана, но травмы, смена тренера и новые трансферы стали причинами, по которым он потерял место в «основе».

Нет сомнений, что Депай – один из лучших форвардов в Европе. Он был в отличной форме в составе сборной Голландии в Лиге Наций. 28-летний футболист забил 3 гола и сделал ассист за три матча в турнире.

Депай постепенно набирает обороты и должен показать свою мощь во время предсезонки под руководством Хави.

Джейдон Санчо («МЮ»)

Джейдон Санчо – третий самый дорогой трансфер в истории «МЮ». Молодой англичанин обошелся клубу в 76,5 млн фунтов. Он не смог добиться успеха в дебютном сезоне на «Олд Траффорд», хотя сезон не получился у все команды, а не только у Джейдона.

Санчо удалось больше влиять на игру «МЮ» во второй половине сезона. Его скорость и умение противостоять защитникам помогали атакам команды. Но результативность футболиста оставляет желать лучшего: Джейдон забил только 5 голов и сделал 3 результативные передачи за 38 матчей за «МЮ».

У нового тренера клуба Эрика тен Хага большой опыт работы с нападающими профиля Санчо, поэтому есть надежда, что Джейдон проявит себя в следующем сезоне.

Лионель Месси («ПСЖ»)

Лео Месси вынуждено покинул «Барселону» и присоединился к «ПСЖ» прошлым летом. В сезоне 2020\21 Лео был в отличной форме, выиграл Кубок Америки с Аргентиной и завоевал седьмой Золотой Мяч. Именно поэтому такой неудовлетворительный дебютный сезон в «ПСЖ» вызывает вопросы.

Месси не показал типичной для себя результативности, забив всего 11 голов в 34 матчах за «ПСЖ», хотя стоит отдать должное Лео за его результативные передачи – их у него 15.

Месси казался неудержимым в концовке сезона. Недавно он также забил пять голов в ворота Эстонии в товарищеском матче. Ждем, что с начала сезона 2022\23 Лео снова будет блистать.

Джек Грилиш («МанСити»)

Джек Грилиш стал самым дорогим трансфером «Сити», он обошелся клубу прошлым летом в 105,75 млн фунтов. Однако, вклад Грилиша в игру команды в дебютном сезоне на эту сумму не тянул.

В «Астон Вилле» команда строилась вокруг него, но таких привилегий в «Сити» у Грилиша нет – в составе горожан множество игроков мирового класса. Но на финальном этапе сезона Джек, благодаря своей технике, стал выглядеть куда увереннее.

Он однозначно проявит себя в будущем, он слишком талантлив, чтобы провести еще один блеклый сезон. Пока Грилиш забил только 6 голов и отдал 4 ассиста в 39 матчах за «Сити».

Тимо Вернер («Челси»)

«Челси» прошлось пойти на трансферный рекорд и подписать Лукаку (101,7 млн фунтов), потому что Вернер не оправдал ожидания клуба. Появление Лукаку только усугубило проблемы «Челси» перед воротами соперников, потому что бельгиец так и не смог адаптироваться на «Стемфорд Бридж».

 В итоге Томас Тухель стал полагаться на Вернера, а Вернер стал показывать более стабильный результат.

Тимо забил 11 голов и отдал 6 результативных передач за 37 матчей.

Во вторник Вернер сделал дубль и продемонстрировал впечатляющую игру за Германию, когда они обыграли Италию в матче Лиги Наций. Это должно обнадежить болельщиков «Челси».

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