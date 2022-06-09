«Ливерпуль» может подписать звезду «Ювентуса» этим летом

Несколько топ-клубов Европы пристально следят за ситуацией Маттейса Де Лигта в Турине. «Ливерпуль» считается одним из лидеров гонки, в команде надеются с помощью Де Лигта укрепить линию обороны.

22-летний футболист продолжает вести переговоры со Старой Синьорой, в Турине пока не паникуют, клуб намерен продлить соглашение с Де Лигтом, которое истекает в 2024 году.

Пока футболист отвергал эти предложения, подогревая интерес «Ливерпуля», «ПСЖ», «МанСити» и «МЮ».

Де Лигт требует от «Ювентуса» снизить отступные в его контракте, в настоящий момент речь идет о сумме 120 млн евро, при подписании следующего соглашения клуб хочет установить планку в 140 млн. Де Лигт хочет снижения этой суммы хотя бы в половину.

В настоящий момент футболист зарабатывает в туринском клубе 10 млн фунтов в год, «Ливерпуль» сможет предложить ему аналогичные условия.

С Верджилом Ван Дейком, Ибраимой Контае, Жоэлем Матипом и Джо Гомесом у «красных» будет перебор защитников, им придется избавиться от одного из них, чтобы найти место Де Лигту. Юрген Клопп хочет снизить средний возраст команды, так что это хороший шанс.

Де Лигт перешел в «Ювентус» летом 2019 года за 75 млн евро из «Аякса», за три сезона он сыграл за туринский клуб 117 матчей.