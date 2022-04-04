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Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике указал на избыточный вес Люка Шоу во время матча с «Лестером»

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Бывший левый защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике заметил кое-что в Люке Шоу в ничьей 1:1 «Манчестер Юнайтед» против «Лестер Сити».

Он написал в Твиттере во время игры: «Это мне кажется, или Люк Шоу выглядит толстым?»

В прошлом Шоу высмеивали из-за его проблем с весом, но в последние годы он усердно работал над улучшением своего физического состояния.

Англичанин получил травму в матче с «Лестером» в субботу, и в перерыве его заменил Алекс Теллес. Еще неизвестно, когда он сможет вернуться.

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