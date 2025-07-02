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Рекордсмены из АПЛ по матчам во всех турнирах с сезона-2023/24. Уоткинса обходит лишь один – игрок «МЮ»

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По данным The Athletic, Олли Уоткинс заинтересовал «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» видят в нападающем «Астон Виллы» потенциальную замену Расмусу Хейлунду. Бирмингемцы оценивают своего лучшего бомбардира в 60 млн фунтов.

На фоне интереса манкунианцев к Уоткинсу эксперты Opta подсчитали, что с сезона-2023/24 из полевых игроков АПЛ лишь Алехандро Гарначо провел больше матчей во всех турнирах, чем звезда «Астон Виллы». У аргентинца – 108 игр, у англичанина на одну встречу меньше.

Третье место занял вечный Бруну Фернандеш, на счету которого за указанный период 105 матчей. Четвертую строчку разделили Диогу Далот и Деклан Райс, которые отыграли по 103 встречи.

Рекордсмены из АПЛ по матчам во всех турнирах с сезона-2023/24

Из числа полевых игроков

«МЮ» стоит попытаться забрать Уоткинса? 

logoРасмус Хейлунд
logoАлехандро Гарначо
logoОлли Уоткинс
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoДиогу Далот
logoБруну Фернандеш
logoДеклан Райс
logoАрсенал
logoФилип Фоден
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