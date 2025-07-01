📸 Что Холанд сказал Буну после матча? Эдерсону пора начать переживать

В безумном матче, перешедшим в овертайм, «Аль-Хилаль» со счетом 4:3 обыграл «Манчестер Сити». «Горожане» покинули турнир, для команды Пепа Гвардиолы вылет ознаменовал завершение бестрофейного сезона, а саудовцы в четвертьфинале КЧМ сыграют с «Флуминенсе».

В противостоянии с «Сити» блестяще себя показал Яссин Буну – он сделал 10 сейвов, зафиксировав лучший вратарских результат текущего розыгрыша турнира. На 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «горожан» марокканец по-кошачьи вытянулся, спасая ворота от удара Савио.

Красота.

Перфоманс голкипера удивил даже соперников. После финального свистка Эрлинг Холанд, обнимая Буну, произнес : «Переходи в «Сити».

UPD : Эрлинг в соцсетях выложил пост, назвав информацию фейковой, но быстро удалил свою публикацию.

Ошибка Эдерсона в матче с «Ювентусом» привела к голу Копмейнерса. Лотар Маттеус предположил , что голкипера в «Сити» может заменит Тер Стеген, но сам бразилец, кажется, о будущем не беспокоится :

«Мое будущее здесь. Некоторые друзья присылают мне много новостей, но 99% из них – фэйковые. Я все понимаю, но вокруг моего имени ходит много фэйковых новостей. Я намерен остаться в клубе. Мои мысли сосредоточены на «Манчестер Сити».

Как вам теоретических переезд Буну в Манчестер?

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