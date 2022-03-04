Ральф Рангник: «МЮ» нужно четкое лицо , как у «Ливерпуля»

«Не только у «Манчестер Сити», но и у «Ливерпуля» есть преемственность и последовательность в позиции тренера в течение последних пяти или шести лет», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на пресс-конференции перед манчестерским дерби.

«У них очень четкая идентичность, четкое представление о том, как они хотят играть».

«Я знаю Юргена лично, и я также знаю Пепа по тем трем годам в Германии, когда он был главным тренером мюнхенской «Баварии». У него также есть четкое представление о том, как он хочет играть».

«Эта идея определяет все, что происходит в клубе — в том числе появления одних игроков в клубе и продажу других».

«Я думаю, что секрет их успеха в том, что они точно знают, чего хотят».

«У команд есть четкое лицо, или можно также назвать это фирменным стилем».

«Это то, что объединяет все топ-клубы Европы. Я думаю, это то, что нужно развивать и улучшать в «Манчестер Юнайтед» в ближайшие пару лет».

«Ливерпулю», несомненно, повезло, что в последние несколько лет командой управляет Юрген Клопп, в то время как «Манчестер Юнайтед» слишком часто менял своих тренеров.