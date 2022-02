«Ювентус» настроен серьезно: стали известны детали первого предложения руководства клуба Райоле по Полю Погба

По информации журналист Руди Галлетти, которой он поделился в Twitter, «Ювентус» должен был отправить Мино Райоле, агенту Поля Погба, предложение о контракте на 4 сезона, с окладом в размере 9 миллионов евро плюс бонусы за сезон. Французский полузащитник уходит из «Юнайтед» в июне 2022 года.

Предложение соответствует ограничениям, установленным «Ювентусом» для лучших игроков, чьи оклады не должны превышать 10 миллионов евро плюс бонусы.

Таким образом «Юве» готов вернуться к тому, с чего все началось: именно в «Юве» Поль стал тем, кем является сейчас, блистая в полузащите с Пирло, Маркизио и Видалем.

