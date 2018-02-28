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    Сын Игоря Ларионова забивает гол и отмечает его как керлингист

    Теги видео юниорская лига Онтарио Эри Оттерс Виндзор Игорь Ларионов

    Игорь Ларионов II, выступающий за «Виндзор Спитфайр», стал звездой дня в юниорской лиге Онтарио и прогремел на всю Америку со своим празднованием.

    Сын легендарного хоккеиста перехватил шайбу в зоне противника, забил, снял перчатку, а потом показал всем, что такое правильный свип.

    В твиттере Игорь написал, что все дело в свипе.

    Свип – команда в керлинге, после которой его партнеры начинают подметать лед.

    Ларионов стал второй звездой матча между «Виндзор Спитфайр» и «Эри Оттерс» (7:3).

    Автор
    • peter bjorn

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