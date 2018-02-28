Сын Игоря Ларионова забивает гол и отмечает его как керлингист
Игорь Ларионов II, выступающий за «Виндзор Спитфайр», стал звездой дня в юниорской лиге Онтарио и прогремел на всю Америку со своим празднованием.
Сын легендарного хоккеиста перехватил шайбу в зоне противника, забил, снял перчатку, а потом показал всем, что такое правильный свип.
If you already miss curling, this is for you ... pic.twitter.com/9S4ueixNjI— ESPN (@espn) 26 февраля 2018 г.
В твиттере Игорь написал, что все дело в свипе.
It’s all in the sweep! #PyeongChang2018 https://t.co/EwKyAykykc— Igor Larionov II (@Igor_LarionovII) 26 февраля 2018 г.
Свип – команда в керлинге, после которой его партнеры начинают подметать лед.
Ларионов стал второй звездой матча между «Виндзор Спитфайр» и «Эри Оттерс» (7:3).
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