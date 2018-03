Сын Игоря Ларионова забивает гол и отмечает его как керлингист

Игорь Ларионов II, выступающий за «Виндзор Спитфайр», стал звездой дня в юниорской лиге Онтарио и прогремел на всю Америку со своим празднованием.

Сын легендарного хоккеиста перехватил шайбу в зоне противника, забил, снял перчатку, а потом показал всем, что такое правильный свип.

If you already miss curling, this is for you ... pic.twitter.com/9S4ueixNjI