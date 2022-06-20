ФХР решила реформировать КХЛ: хотят больше топовых матчей, но забыли про экономику

В российском хоккее снова масштабные телодвижения – за два месяца до старта нового сезона ФХР активно продвигает обновленный формат турнира, а КХЛ не менее активно сопротивляется.

Как устроена КХЛ сейчас?

КХЛ использует североамериканский формат – две конференции, 4 дивизиона.

В сезоне-2021/22 в лиге входило 24 команды, и вот как они должны были сыграть по регламенту:

• Каждая команда проводит два матча против всех остальных – один дома, один на выезде

• Еще 10 матчей клубы проводят против соперников внутри своей конференции (например, дополнительные топовые матчи СКА – ЦСКА или «Ак Барс» – «Салават Юлаев»)

• В сумме в прошлом сезоне клубы должны были сыграть 56 игр с учетом длинной паузы на Олимпиаду.

При этом команды находятся внутри одной системы – «Амур» и «Куньлунь» в своей конференции конкурируют за место в плей-офф в том числе с топовыми «Авангардом» и «Металлургом».

Что предлагает ФХР?

Пакет предложений федерации стоит разбить на две части.

Первая – самая важная. Отход от географического разделения и создание двух конференций с учетом турнирного положения команд в прошлом сезоне.

Вот как это выглядит.

Фактически, в одной конференции собраны все топ-клубы, в другой – команды, у которых денег значительно меньше (за редким исключением).

А вот информация по числу матчей, которую ранее указывал «Спорт-Экспресс»:

1) 4 матча с каждым соперником внутри конференции (44 — в «Юрзинове», 36 — в «Якушеве»);

2) 2 матча с каждым соперником из другой конференции (20 — в «Юрзинове», 24 — в «Якушеве»);

3) дополнительные матчи внутри конференции (6 — в «Юрзинове», 10 — в «Якушеве»).

При этом в плей-офф будут выходить 8 или 10 команд из «Юрзинова» и 4 из «Якушева». Также рассматривают вариант с плей-ин, в котором будут участвовать 2 или 4 клуба из каждой конференции – будет мини-турнир за оставшиеся места в плей-офф по примеру НБА.

«Предложение Федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз – Кубок Гагарина. Шанс на попадание в плей-офф после окончания регулярного чемпионата получат 20 из 22 команд», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Как отреагировала КХЛ?

Лига в лице президента Алексея Морозова против и приводит логичные аргументы:

«Мы готовились к реформе МХЛ два года! Перед прошлым сезоном озвучили свои планы клубам, объяснили им, какое место нужно занять для попадания в тот или иной дивизион.

Сейчас, когда до начала чемпионата чуть больше двух месяцев, такое разделение будет крайне спорным. Когда мы высчитываем рейтинг команд, то учитываем три сезона, тогда как ФХР предлагает деление по спортивному принципу, опираясь на результаты только минувшего чемпионата.

Кроме того, мы видим большой минус в том, что восточным командам придется чаще летать на Запад. В дивизионе Якушева станет больше поездок на Дальний Восток. Еще в марте мы поднимали вопрос перелетов. Уже тогда были опасения, так как с самолетами в России сейчас не все гладко. Мы обращались к единому перевозчику, но не получили подтверждения, что он сможет гарантировать необходимое количество бортов».

Какие вопросы есть к новому формату от ФХР?

Первый – это экономика.

Уход от привязки к географическому принципу усложняет логистику внутри конференций – на выезд клубы будут летать более сложными и дорогостоящими маршрутами и получат рост затрат без ощутимой пользы.

Кроме того, ФХР ставит целью нового формата увеличение числа топ-матчей и повышение привлекательности лиги для болельщиков, которые ценят яркую вывеску, но на данный момент нигде не фигурируют суммы, которые планируется заработать при новом формате.

Например, за действующий формат лиги Окко готов предложить более миллиарда рублей в год – деньги не самые большие, но сколько готовы платить вещатели за новый формат – мы не знаем вообще. А ведь ТВ-контракт – едва ли не ключевой источник денег для любой лиги, и начинать крупные реформы разумнее все же с него, а не с увеличения шансов команд на попадание в плей-офф.

Второй вопрос – распределение участников по конференциям на основе результатов последнего сезона. Он, напомним, был изнасилован остановкой и месячной паузой на Олимпиаду, после которой регулярка так и не была доиграна – в результате в топ-конференции оказываются «Северсталь» и минское «Динамо», а в менее статусной – «Автомобилист», который без проблем забивал платежку последние несколько лет.

Результаты одного сезона – крайне нерепрезентативная выборка, которая не позволяет оценивать реальный статус команд. Если взять дистанцию в пять сезонов, то можно увидеть, что «статусный» Минск, оказывается, болтался по подвалу Западной конференции. Кроме того, очень смущают московские «Спартак» и «Динамо» – это средние, неплохие команды, у которых из очевидных преимуществ на данном этапе лишь столичная локация, а серьезные турнирные достижения в прошлом или в очень далеком прошлом.

Третий вопрос – концепция «у всех есть шанс на плей-офф». Такой подход, который предлагает федерация, уместен в условиях, когда за пределами кубковых восьмерок стабильно остается несколько крепких команд, которым не хватило совсем чуть-чуть. Но это же явно не наш случай – в КХЛ эра всеобщего равенства для введения полноценного плей-ин пока не наступила, а формула ФХР делает регулярку вообще бессмысленной.

Четвертый вопрос – к количеству топ-матчей, на которые так рассчитывают авторы проекта. Логика довольно простая: больше крутых вывесок – больше зрительского интереса у экрана и фанатов на трибунах. Очень не хочется расстраивать авторов такого подхода, но зритель устает даже от топ-вывесок.

Например, в сезоне-2018/19 в регулярном сезоне КХЛ поставила в календаре шесть «Зеленых дерби» – об усталости от одного и того же соперника говорил даже главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин.

Кроме того, не стоит забывать, что помимо топ-вывесок, будет еще куча дерби вроде «Амур» – «Адмирал» – в сезоне 2014/15 команды играли между собой 8 раз, и дополнительного интереса не генерировало вообще. Топовые матчи дают нужный эффект в оптимальной дозировке и когда в них решается что-то действительно важное – например, мы с удовольствием смотрели семиматчевую серию «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф, потому что на кону был финал Кубка Гагарина. Будет ли аналогичный интерес к 7 матчам этих команд в регулярке? Конечно, нет.

В погоне за топовыми вывесками ФХР (да и КХЛ) забывают про несколько инструментов, которые скрыты внутри регламента лиги. Вот короткий список нововведений, которыми можно аккуратно повышать качество соревнования и при этом не вгонять клубы в ступор:

• Поднятие пола и сокращения потолка зарплат, а также сокращение бонусной части – потолок зарплат должен быть реально жестким.

• Сокращение количества хоккеистов на контрактах – в НХЛ таких игроков не может быть больше 50 (и это с учетом двусторонних), в КХЛ по регламенту на контрактах может быть до 70 игроков с учетом молодежной команды и командированных в ВХЛ, или до 100 человек, если есть полноценный фарм-клуб.

Такой подход существенно ограничивает движение игроков внутри лиги – например, СКА не в состоянии переварить молодежь, которую аккуратно собирает со всей страны. Объективно – далеко не каждый молодой игрок может сразу давать уровень СКА, зато гораздо больше молодых хоккеистов, которые могли бы пригодиться «Торпедо», «Северстали» или «Амуру».

Но раздутая заявка и проблемы с внесением в регламент правил аренды сводят на нет перераспределение ресурсов внутри КХЛ – например, Андрей Разин сейчас конкурирует с большими клубами не за счет денег, а за счет развития игроков, но этот пункт в регламенте лиги буквально связывает ему руки и перекрывает приток квалифицированных хоккеистов.

• Регулировать двусторонние контракты – например, за ЦСКА играет старательный центр Павел Карнаухов, ему 25 лет и у него уже больше 200 матчей в КХЛ. При этом контракт Павла – двусторонний, что позволяет отправлять его в фарм без выставления на драфт-отказов и за счет «бумажного» нахождения в командировке экономить место под потолком зарплат. Такие лазейки устраняются совсем просто – достаточно установить возраст или количество матчей (например, 100), после достижения которых игрока нельзя переводить в фарм, не выставив на драфт отказов, с которого его может забрать любая команда лиги.

И последний, но не по важности вопрос – глобальные реформы не проводятся за два месяца до старта нового сезона. Глобальные реформы структуры спортивной лиги должны иметь детальное обоснование и опираться на серьезные исследования интересов аудитории – прямо сейчас ничего из этого у ФХР нет, а значит предложения федерации можно воспринимать только как очередной безумный проект, который набросали на скорую руку.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов