У «Колорадо» мощнейшая атака, но есть проблема – они еще не играли против топового голкипера

А в их воротах очень мало опыта.

Финал НХЛ уже рядом, и в воздухе витает ощущение чего-то великого – впервые за десяток лет в решающей серии не будет хоккейных Золушек, а зарубятся действительно сильнейшие команды лиги.

Теория и расклады перед финалом – за «Колорадо». Они голоднее до побед, их состав мощнее, они успели отдохнуть после свипа «Эдмонтона» в финале Запада, а для их динамичного стиля такая передышка – подарок.

Лучшая атака в плей-офф – у «Колорадо», который в среднем за матч забрасывает на 1,6 шайбы больше, чем «Тампа».

Большинство – тоже за «Эвеланш», они реализуют почти каждое третье удаление соперника.

Но у этой атакующей мощи есть один важный нюанс: до самого финала «Колорадо» не играл против топового вратаря.

Даже с поправкой на уровень таланта и мощь нападения «Колорадо» не пришлось сталкиваться с серьезными проблемами. Ей мог стать Джордан Биннингтон, который играл очень солидно – но он получил травму, а его сменщик Вилле Хуссо матчи против «Эвеланш» не потянул. Про 40-летнего Майка Смита и третьего вратаря «Нэшвилла» Коннора Ингрэма говорить совсем неудобно – чудо, что они вообще сыграли в плей-офф НХЛ.

И здесь стоит отметить, что «Колорадо» все равно сделал шаг вперед – ведь пару лет назад команда отлетала во втором раунде от Мартина Джонса и Антона Худобина, а с топ-вратарями за последние пять лет сталкивалась всего дважды и оба раза проиграла.

Пятым может стать Андрей Василевский – лучший кубковый вратарь НХЛ последних трех сезонов; машина, против которой «Колорадо» еще не играл.

Андрей последовательно остановил:

• лучшего снайпера регулярного сезона;

• лучшую атаку регулярного сезона;

• очень талантливое нападение «Рейнджерс» с Панариным, Зибанежадом и Крайдером

При этом в решающих матчах Василевский, по традиции, был безжалостным убийцей и жестко сушил нападение соперника. Сможет ли «Колорадо» справиться с таким вызовом?

В теории – да, ведь у «лавин» действительно хорошо поставлена атака и они могут создавать моменты после быстрых отрывов с численным преимуществом.

Такое удавалось «Рейнджерс», и в первых двух матчах «Тампе» не помогал даже Василевский – пришлось уменьшать число потерь и создавать более плотную структуру в средней зоне. Вполне возможно, что насыщенную среднюю зону «Тампа» будет использовать и против Макара с Маккинноном – они слишком динамичные игроки, чтобы оставлять им пространство. Но так как состав у «Эвеланш» глубокий, а быстрые игроки находятся не только в первых двух звеньях, очень многое будет зависеть от реализации ролевых игроков, которым предстоит переиграть лучшего вратаря лиги.

При этом не стоит забывать, что любой атакующий порыв может легко погасить неуверенная игра твоего же вратаря – и здесь между «Колорадо» и «Тампой» огромная пропасть в классе.

Джаред Беднар в финале Запада опирался на Павла Францоуза – приличного вратаря, которому для НХЛ все же не хватает габаритов, а для финала Кубка Стэнли – банального опыта, поскольку в Северной Америке чех выступает в роли бэкапа.

Основному вратарю «Эвеланш» плохо: Дарси Кюмпер получил клюшкой в глаз еще в первом раунде, в какой-то момент его зрение «поплыло» и вратарь перестал четко различать происходящее на площадке. Это не первый случай с ним – несколько лет назад у Кюмпера уже возникали проблемы со зрением по ходу матча. Но даже полностью здоровый канадец не решает всех проблем «Колорадо» – он довольно часто пускает легкие шайбы, что довольно критично в не самой плотной защите «лавин».

И не стоит забывать про атакующие возможности «Тампы»: серия против «Рейнджерс» могла создать впечатление, что у чемпионов возникли проблемы в чужой зоне, но это заблуждение – против них играл Игорь Шестеркин, который даже после вылета остается лучшим голкипером плей-офф по разнице ожидаемых и реально пропущенных голов. Вратаря такого уровня у «Колорадо» нет, а значит, в теории, у Кучерова и Стэмкоса может залететь на пару шайб больше – и это станет серьезной проблемой для главных фаворитов сезона из Денвера.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing, Nathan Ray Seebeck, Walter Tychnowicz