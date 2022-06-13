Сирелли – теневой герой финала Востока. У него проблемы с результативностью, но он съел тройку Зибанежада

Просто уничтожил шведа.

«Тампа» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли – и это вроде бы никого уже не удивляет, потому что «Молния» своей игрой заставляет говорить о себе, как об одной из сильнейших команд за всю историю НХЛ. Они переписывают рекорды эпохи потолка зарплат и готовятся к битве за звание династии – и для этой битвы у них есть не только звезды.

Финал Востока, да и весь плей-офф для «Тампы» мощно вытаскивают главные звезды команды – Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Андрей Василевский держат приличный уровень результативности и поддерживают команду сэйвами, но не меньший вклад вносят герои второго плана. Один из таких – Энтони Сирелли, которого вы не найдете в топе результативности, но именно Сирелли – тот человек, который наглухо смог перекрыть звено Мики Зибанежада в тот момент, когда «Тампа» оказалась на грани вылета из плей-офф.

Сейчас Сирелли – типичный продукт системы «Тампы», которая здорово прокачивает подходящих по стилю игроков, а чемпионский фундамент заложила в том числе за счет краж на драфте. В 2014-м Энтони – мелкий парень, от которого дважды подряд отказывались на драфте лиги Онтарио.

Скауты обходили его стороной не только из-за габаритов – у Сирелли было приличное катание, но он не доминировал над сверстниками и играл в слабенькой детской команде. Перед своим дебютным сезоном в Онтарио он не попал в основу «Ошавы» и собирался играть в местной школьной лиге, но на его вызове настоял главный скаут команды – спустя два года Сирелли уйдет из команды с капитанской нашивкой, двумя титулами чемпиона лиги и победой в Мемориальном Кубке, а его фотография будет висеть в раздевалке рядом с портретами Эрика Линдроса и Бобби Орра, которые по юниорам тоже выступали за «Ошаву».

На драфте-2015 Сирелли выбрали в третьем раунде – скаут «Тампы» Роб Китамура долго уговаривал главу скаутского отдела «Лайтнинг» Эла Мюррея взглянуть на быстрого канадца, и в итоге клуб потратил свой пик в надежде на то, что игрок в будущем сможет сделать шаг вперед.

Сирелли не просто сделал шаг – он прыгнул вперед на пару лестничных пролетов. Он переходил во взрослый хоккей с репутацией ответственного центра, который играет правильно и может грамотно перекрывать лучших игроков соперника в меньшинстве – и так вышло, что «Тампа» сходу получила игрока, который был ей необходим. Сирелли дебютировал в основе благодаря мелкой травме Никиты Кучерова – в итоге остался в основе, а в плей-офф помогал крошить суперзвено Бержерона из «Бостона».

В двух кубках «Тампы» у него тоже огромная роль – он был в лидерах по игровому времени в меньшинстве и держал спецбригады «Молнии» на топовом уровне.

Этот плей-офф для Энтони, как и для всей команды – тяжелейшая дорога с кучей опасных препятствий. По ходу плей-офф он отбивался от Остона Мэттьюса, лучшей атаки регулярки в лице «Флориды» и феноменального большинства «Рейнджерс».

Причем в финале Востока у него была куча проблем – например, большинство «Рейнджерс» было опасным до самого конца серии. Но тройка Сирелли и персонально Энтони сумели нейтрализовать тройку Мики Зибанежада, которая во многом была причиной того, что «Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0.

При этом, начиная с третьего матча, у звена Мики 0 шайб в равных составах и проблемы даже с организацией атак – тройка Киллорн – Сирелли – Хэйгл выдала феноменальный уровень игры в защите. Важный момент: полноценно эту тройку Купер собрал во втором матче финала Востока, а с первых минут это сочетание играло вместе, начиная с третьего матча серии.

На что следует обратить внимание:

· Гордые нули в графе «заброшено»

· Отрицательная, либо нулевая разница бросков в створ ворот

· Отрицательное соотношение ожидаемых голов в каждом из 4 матчей

При этом, Купер смог здорово прикрыть Зибанежада даже в пятом матче, когда у «Рейнджерс» было преимущество в сменах – то есть наложения «Тампа» могла делать только по ходу игры, и этот факт только подтверждает высокий уровень контроля тренерского штаба «Молнии» над игрой.

Отдельно бы хотелось отметить тот факт, что количество бросков тройки Сирелли не конвертировалось в качество (заброшенные шайбы). Объяснение здесь только одно – Игорь Шестеркин, который доставил атаке «Тампы» кучу проблем своим стабильно феноменальным уровнем игры.

Пример из шестого матча серии – отличная вертикальная атака звена Сирелли против тройки Мики и не менее классная игра от Игоря Шестеркина.

А вот – один из маленьких эпизодов, в котором Сирелли навязывает борьбу клюшкой у борта, забирает шайбу и запускает атаку «Тампы».

«Он как свирепая гончая. Всегда на шайбе. Предугадывает положение тела и клюшки соперника. Никого не пропускает мимо себя. Когда ты играешь без шайбы, тебе помогают неуступчивость и настрой на борьбу. У Энтони все это есть», – так главный тренер Джон Купер комментировал успехи своего сдерживающего звена.

При этом нужно отметить и химию, которая сложилась в тройке – Киллорн, например, отлично работает корпусом у бортов, а Хэйгл и Сирелли за счет скорости доставляют сопернику проблемы в форчеке. Энтони редко выключает ноги и до конца давит оппонентов, чтобы найти возможность и украсть шайбу в стиле Павла Дацюка.

Эту особенность Сирелли подмечал Кевин Шаттенкирк, который поиграл в составе чемпионов – защитник говорил, что, несмотря на скромные габариты, Сирелли классно играет клюшкой, а его руки очень сильны – это позволяет ему выигрывать очень много шайб в борьбе.

А экс-игрок «Филадельфии» и обладатель приза лучшему оборонительному форварду Дэйв Пулен, который сейчас работает экспертом на TSN, выразился чуть проще: ««Сирелли — заноза в заднице. Он долбит тебя во время вбрасывания. Он всегда лезет тебе в лицо».

«Если я не работаю на площадке, то становлюсь бесполезным», – говорит сам Сирелли.

И впереди у него еще очень много работы – от три-пита «Тампу» отделяет невероятная атакующая машина из Денвера, которую нужно остановить незаметному канадскому парню.

Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports