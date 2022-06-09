В топе бомбардиров плей-офф – защитник из «Рейнджерс». В него не поверили на драфте, а потом еще и меняли за бесценок

«Рейнджерс» – одна из главных сенсаций Кубка Стэнли-2022. Команду сильно тащит Игорь Шестеркин, но и среди полевых игроков хватает героев. Один из них – Адам Фокс, который в прошлом сезоне прихватил приз лучшему защитнику лиги, а в этом – идет в топ-5 лучших бомбардиров плей-офф.

Фокс уже один из лучших в кубковой истории «Рейнджерс» – обошел даже Зубова

Чтобы немного понять масштаб того уровня, который выдает американец, нам понадобится вот эта табличка.

Адам не просто повторяет цифры от знаковых хоккеистов «Рейнджерс» – он уже один из лучших кубковых защитников-бомбардиров в истории клуба. Отдельно взятый плей-офф сильнее отыграл лишь Брайан Лич, и в тот год «Рейнджерс» выстрадали победу в финальной серии против «Ванкувера» Павла Буре.

А вот Сергея Зубова молодой талант обошел, хотя в чемпионском сезоне наш защитник играл монументально.

Он давит соперников интеллектом: использует компьютер в голове и отдает кучу голевых передач

Адам потрясающе продуктивен – с момента дебюта в НХЛ он уверенно держится в топ-5 защитников-бомбардиров.

При этом Адам не выделяется выдающимся атлетизмом (как Хедман) и менее динамичен, чем Кэйл Макар – он подчиняет себе игру прежде всего за счет высокого хоккейного интеллекта и лазерной точности передач. И добавляет к этому азарт и жажду борьбы. Вот что говорил Брайан Лич, который успел поработать с ним в «Рейнджерс»: «Фокс очень ценит конкуренцию. Если люди говорят, что Макар или кто-то еще лучше него, то реакция Адама будет примерно такой: «Да? Ну посмотрим».

Фокса со студенческой лиги называли идеальным квотербеком – тренеры отмечали его природные инстинкты и чтение игры, которые позволяли эффективно закрывать синюю линию в одиночку и буквально предсказывать, где его партнеры окажутся в следующий момент.

В этом сезоне большинство «Рейнджерс» – одно из лучших в сезоне и плей-офф, а Фокс по числу голевых передач в неравных составах по итогам регулярки уступил только Коннору Макдэвиду. Более того, он лидер по числу первых передач – то есть, как правило, его пас и создавал сам голевой момент.

Еще одна важная деталь в игре Адама – он уверенно выдерживает прессинг, несмотря на не самые внушительные габариты. По данным The Athletic, Фокс – один из лидеров «Рейнджерс» по числу контролируемых выходов из зоны и числу контролируемых входов. Аналогичные с американцем цифры в этих компонентах только у одного человека в команде – Артемия Панарина.

Как правило, соперники стараются агрессивно играть против лучших пакмуверов, чтобы атаки начинал игрок с менее крутым пасом – с Фоксом этот трюк работает не очень эффективно, и Адам демонстрирует нереальную точность передач на старте атак.

Но его главная суперсила – это большинство, где он поймал идеальную химию с тем же Панариным.

Артемий – главный плеймейкер большинства «Рейнджерс», и ему жизненно необходим партнер, с которым он мог бы аккуратно обыгрываться. В этом сезоне Панарин выходил и в левом круге, но в последних матчах занимает позицию справа – слева окапывается бросающий Мика Зибанежад, а зону под воротами бетонируют Филип Хитил и Крис Крайдер (Крайдер вообще зарекомендовал себя одним из лучших бойцов на пятаке в этом году и благодаря подправлениям настрелял 50 шайб впервые в карьере).

В такой схеме есть две опасные опции: наброс, который подправляют два мощных игрока «Рейнджерс», и розыгрыш через праворукий треугольник Зибанежад – Фокс – Панарин. Например, вот так они разыгрывали в первом матче финала Востока.

А вот эпизод из большинства против «Каролины» во втором раунде. Схема похожая: Зибанежад после вбрасывания открывается в левом круге, Фокс отдает Панарину, четверка «Каролины» смещается на один борт и пропускает мощный бросок после перевода.

Оптимальной защиты против таких приемов нет даже у чемпионской «Тампы»: спецбригады Джона Купера не вывозят микроматчи против большинства «Рейнджерс», хотя и здорово перекрывают кислород сопернику в равных составах. Адам Фокс с его чтением игры – одна из причин, почему так происходит.

«Очевидно, никто не знает, что, черт возьми, делает Артемий Панарин. Он просто вводит в заблуждение другую команду. Если закрыть Панарина и оставить Мику Зибанежада, Мика сожжет тебя. А Адам Фокс – действующий обладатель «Норрис Трофи». Эти парни доставляют мне шайбу в нужное время в нужное место», – так описывает большинство «Рейнджерс» Крис Крайдер.

При этом Адам, несмотря на классную результативность, остается полезным в защите. Ему очень сильно помогает его партнер – крепыш Райан Линдгрен, но вклад Фокса отмечал даже Игорь Шестеркин: «На него просто приятно смотреть. Когда он выходит на лед, я определенно играю немного свободнее, чувствую себя увереннее. Он играет не так, как многие другие защитники».

Фокс – в топ-10 самых дорогих защитников НХЛ. Но на драфте его взяли только в третьем раунде, а потом дважды включали в обмены

Сейчас Адам – звезда «Рейнджерс» и один из самых дорогих защитников лиги. В следующем сезоне он на шестом месте по кэпхиту – средней зарплате, предусмотренной контрактом.

Фокс был звездой на молодежном и юниорском уровне – выигрывал золото МЧМ и становился чемпионом в NCAA. При этом на драфте Адам ушел лишь в третьем раунде – его выбрал «Калгари». Причины такого падения найти сложно, но основные версии – нетоповое для атакующего защитника катание и его желание закончить университет, прежде чем дебютировать в НХЛ.

«Калгари» так и не подписал Фокса, и до дебюта в НХЛ он успел поучаствовать сразу в двух трейдах: сначала права на него перешли «Каролине», когда она разменивала Линдхольма и Хэнифина на Хэмилтона, а два года назад Фокс оказался в «Рейнджерс» – «ураганы» получили за него два выбора во втором раунде.

Это бросовая цена за одного из лучших защитников НХЛ, но нужно понимать обстоятельства трейда. «Каролина» была одной из топовых команд лиги, где Фокс вряд ли получил бы первую спецбригаду и много игрового времени на старте. «Рейнджерс» же объявили о перестройке и вводили в состав молодежь. Кроме того, Адам родился и вырос в штате Нью-Йорк – вполне очевидно, какая команда там главная.

«В «Каролине» ко мне очень хорошо отнеслись. Она добилась большого успеха в этом году. Но мне будет комфортнее здесь, в команде, которая прямо заявила о перестройке и намерении работать с молодежью. Я посчитал, что хочу быть частью этого процесса. Это пойдет мне на пользу», – говорил защитник в интервью.

Кажется, польза вполне очевидна – Фокс всего в двух шагах от главного финала в карьере.

Фото: East News/AP Photo/John Minchillo, Sarah Stier/Getty AFP; REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports