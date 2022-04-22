Федоров закончил карьеру в «Магнитке»: бодро играл в плей-офф, стал дядей Сережей и заново узнал русскую душу

Перед финалом Кубка Гагарина Сергей Федоров почти 40 минут общался с журналистами, и его ожидаемо спросили об отношениях с Магнитогорском.

Ожидаемо, потому что Федоров заканчивал карьеру как раз в «Металлурге», и ответ легенды получился очень душевным: «Я помню от и до свои три года в Магнитке. Мне нравилось там жить, мне нравились люди, я чувствовал поддержку. Мне это многое дало как человеку, поскольку я долгое время жил заграницей, а здесь окунулся в благоприятную, широкую атмосферу русской души. Ни дня не забыл».

Для Федорова «Магнитка» стала финалом великой карьеры – он не выиграл Кубок Гагарина, но был в полном порядке даже в 42 года и два сезона подряд носил капитанскую нашивку.

Вернулся в Россию из «Вашингтона»: там вытащил Овечкина в плей-офф, нашел новую роль на льду и потерял почти все деньги

Федоров закончил играть в 42 года – его организм выдержал феноменальные нагрузки. Джереми Реник включил русского центра в личный список лучших игроков НХЛ и так описывал легенду «Детройта»: «Настоящий конь, больше чем вы можете себе представить. Он прекрасно катался, контролировал шайбу словно маг и готов был хитовать тебя, пока ты его не возненавидишь. У тебя не было и секунды на отдых, когда ты играл на позиции центрфорварда против «Детройта». Только ты противостоял Айзерману, как в следующей смене выходит Федоров. Представьте, что после сражения со львом, у вас на пути встает медведь».

В Россию Федоров приехал в 39, хотя вполне мог протянуть еще сезон-другой в НХЛ. Его карьера уже не была такой великой, как в 90-е – он уходил из «Детройта», отыграл два с половиной года в «Коламбусе» и неожиданно оказался в «Вашингтоне», где в 2008-м был выдающийся Овечкин, которому остро не хватало хорошего помощника.

Тот обмен вдохнул в «Вашингтон» новую жизнь – Федоров взял на себя раздевалку, в которой просто не было игроков, способных как-то оппонировать легенде, а Брюс Будро сумел собрать вокруг ветерана живое и опасное звено с Мэттом Куком и Александром Семиным на флангах. За 18 игр регулярки Сергей выбил 13 очков – отличные цифры для ветерана.

Будро был в восторге, что в первый же сезон в качестве тренера НХЛ он получил такого игрока: «Он постоянно обучает одноклубников – разговаривает с ними, напоминает, что и как нужно делать».

Овечкин с Федоровым пересекался разве что в большинстве, но не упускал ни одной возможности: «Я многому учусь у него – как он готовится к игре, как он ее контролирует. Он настоящий лидер раздевалки и отличный учитель».

Федоров настолько кайфовал в Вашингтоне, что рванул в сборную на ЧМ-2008 даже без контракта – выходил в тройке с Овечкиным и Семиным, сыграл важнейшую роль в переломе финала с канадцами и остался в НХЛ еще на год – ему дали солидные 4 млн за сезон.

В седьмой игре первого раунда против «Рейнджерс» он положил вот такой гол в ворота Хенрика Лундквиста и вывел команду во второй раунд (впервые за 11 лет).

Сергей вполне мог играть еще, но вмешались неприятные обстоятельства – он стал жертвой мошенника, который выманил у него фактически все сбережения. Федоров потерял два дома в Детройте, только по решению суда смог оставить личный автомобиль, но на переговорах с «Вашингтоном» деньги были важным фактором.

В июне его агент Пэт Бриссон обозначил позицию стороны игрока в прессе: «Я знаю, что Федорову должны звонить из клубов КХЛ. Он эти предложения рассмотрит и сообщит мне. В то же время я разговаривал пару раз с «Вашингтоном». Посмотрим, что будет. Пока у меня нет конкретики. По деньгам с «Вашингтоном» не договорились. Наши позиции не были близки и в прошлом году, когда мы начинали переговоры. Но в конце концов сошлись на сумме».

А через две недели Сергей уже подписывал контракт с «Металлургом». Бомба получилась приличной – переход прокомментировал даже Никита Филатов, который тогда считался восходящей звездой: «Возвращение Федорова в Россию не удивило. Когда огласили сумму его контракта, все сразу стало понятно. Федоров – легенда, один из лучших игроков последних лет двадцати. Сергею уже сорок лет, и ему платят такие сумасшедшие деньги. И это абсолютно понятно и естественно».

Федоров в «Магнитке»: получил мощный контракт, играл вместе с братом, но так и не стал чемпионом

В Магнитогорске были в восторге – на Урал ехала настоящая суперзвезда, пусть и с поправкой на возраст. Больше всех радовался Геннадий Величкин, который за свою карьеру менеджера совершил немало громких сделок.

«Возвращение Сергея Федорова в Россию – это подарок, который сделал Магнитогорский металлургический комбинат во главе со своим президентом Виктором Рашниковым. Он еще в 2007 году летал в Огайо по делам бизнеса на переговоры с губернатором штата – и встретился заодно с Сергеем. Тогда впервые и была договоренность, что как только у Сергея заканчиваются контрактные отношения с НХЛ, мы ждем его в Магнитогорске. Так что Виктор Филиппович начал дело, а клубный менеджмент закончил».

У Федорова сначала был двухлетний контракт с зарплатой 3,8 млн долларов, а на третий год он подписался за 3,3 млн, но все равно вошел в топ-12 самых дорогих игроков КХЛ.

В Магнитогорске после мирового финансового кризиса всерьез хотели снова оказаться на вершине, так что к сезону-2009/10 подобралась очень приличная команда: главным тренером был Валерий Белоусов, в защите – Виталий Атюшов и Владимир Маленьких, а в нападении собралась линейка центров Федоров – Контиола – Марек – Кайгородов, в которой разделение на первого и четвертого центра на бумаге выглядело весьма условным. Что интересно – у той «Магнитки» все легионеры были нападающими, но в регулярке проблем с дисбалансом удавалось избегать, и «Металлург» в итоге пропустил меньше всех.

Федоров волновался перед первыми матчами в России, а Геннадий Величкин с мечтами о великих победах продавливал в прессу идею, что Федоров – это проводник советского хоккея, который ставит Валерий Белоусов.

Мэтр, кстати, был доволен – он получил в свои руки универсального центра, который все еще был в отличной физической форме. Но была одна проблема – Сергей очень хотел играть в звене с братом Федором, который очевидно не дотягивал до его уровня. Впрочем, Белоусов не отказал – за предсезонку собрал звено из двух Федоровых и Станислава Чистова.

«Знаю, что Сергей очень хотел играть вместе с братом. Так и будет. А еще одного партнера найдем быстро. Сейчас, конечно, сказать однозначно сложно, но, скорее всего, в тройке с Федоровыми станет играть Чистов. Главное, чтобы все звенья приносили максимум пользы. А порядок выхода на лед не так уж важен. Думаю, эти звенья Федорова и Марека будут проводить на льду примерно одинаковое количество времени. Приглашение Федорова означает, что клуб обязательно должен вернуть чемпионский титул. Магнитогорские зрители своей любовью к хоккею заслужили, чтобы такой мастер, как Сергей Федоров, выступал за «Металлург», – рассказывал Белоусов.

Получилось не очень – Федоров младший травмировался, и за регулярку собрал 13 очков (на 2 больше, чем профильный чеккер Николай Пронин), снижал эффективность брата и в целом разочаровал своей игрой.

Сергей не показывал суперстатистику, но поражал профессионализмом – кажется, до Федорова ни один игрок «Магнитки» так не следил за своим питанием и режимом.

Вот цитата из его интервью журналу PROSport в 2010-м: «Я попросил нашего доктора, чтобы в меню были и коричневые спагетти. А по-другому никак. Я просто не успеваю переваривать белые спагетти, а выходить на матч с куском теста в животе как-то совсем не хочется. 10 лет назад я делал свой первый минеральный анализ тела. Это нетрудно: отрезаешь клок волос, отдаешь ученым.

За $120 тебе выдают сведения о состоянии организма, что он нормально усваивает, а что нет. Что важно: у каждого человека есть аллергии, о которых он может не знать, они не проявляются внешне. То есть нет красных точек, сыпи, но тем не менее этот продукт человеку противопоказан. И вот минеральный анализ позволяет узнать, что именно вредно, а что полезно.

Получив рекомендации, я стал питаться по-новому. В первые семь месяцев было тяжело. Те же спагетти взять, всю жизнь ел белые. Попробовал коричневые и не мог наесться. Но привык. Надо знать и понимать свое тело, чтобы быстрее восстанавливаться, быть работоспособнее, больше энергии брать во время приемов пищи. Мне видится, что каждый спортсмен должен к этому прийти».

Забавная история – поначалу молодые партнеры в раздевалке называли Федорова «дядя Сережа», и ветерану пришлось провести пару воспитательных бесед, чтобы обозначить – в Магнитогорск приехали не прошлые очки и матчи в НХЛ, а товарищ по команде, который может быть полезен.

И «дядя Сережа» был в полном порядке – забивал после комбинаций:

И важные шайбы в концовках.

Тем не менее, до кубка Федоров так и не дотянулся – после вылета во втором раунде Белоусова отправили в отставку, в команду пришел Кари Хейкилля. На плечах Контиолы, Аалтонена и Георгия Гелашвили он добрался до седьмого матча в финале Востока, по ходу которого «Магнитка» уступала со счетом 1-3. Надежды на главный финал забрал Владимир Антипов, забивший единственную шайбу и подаривший журналистам роскошную цитату: «Сегодня выиграл вбрасывание даже у Федорова. Могу сказать, что это даже больше, чем гол. Сделать это практически невозможно. У Сергея просто железные руки. А так как мы с ним из одного города, то встать против него на вбрасывании было еще приятнее».

Этот результат, желания «Магнитки» обновить состав и четкие сигналы от тела в виде мелких повреждений дали команду завершить карьеру: «Мой организм уже не хочет играть в хоккей – могу точно сказать. Потому что то количество боли, которое испытал за последние 14 месяцев, я не пожелал бы никому. Это несравнимо с пятилеткой игры в хоккей. Но мой мозг всегда мыслит о хоккее и желание играть на подсознательном уровне заставляет снова уговаривать организм поиграть в хоккей», – так Федоров говорил после вылета от «Авангарда».

Приезд в Россию не был ошибкой – после 40 лучше Федорова в КХЛ был только Дацюк

Разумеется, у нас есть доказательства – простая статистика, которая подсказывает, что Федоров был не просто ветераном-затычкой.

Да, его путешествие в Магнитогорск получилось скорее вынужденным, а контракт – завышенным, но от этого все остались в плюсе. «Металлург» получил живую легенду, за которой интересно следить зрителю в небольшом рабочем городе, а Федоров перед уходом из хоккея посмотрел на жизнь за пределами звездной карьеры в Северной Америке. И даже если учесть, что с контрактом на 3 млн долларов жить в Магнитогорске становится проще, главный тренер ЦСКА не устает повторять – «Магнитка» стала важным этапом в его жизни, который четко отразился в памяти хоккейной суперзвезды.

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов, Андрей Серебряков, Илья Питалев; Gettyimages.ru/Bruce Bennett