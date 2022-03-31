Хартли вырастил в «Авангарде» двух молодых звезд. Чинахов уже в НХЛ, скоро там будет Грицюк

Для «Авангарда» сезон завершен – поражение в седьмом матче серии против «Металлурга» фиксирует финал целой эпохи в истории омского клуба.

Это было время Боба Хартли, и в него уместились: красивая дилогия против ЦСКА с поражением и победой, эволюция взрывного прессингующего стиля к более сбалансированным, но не менее эффективным схемам, и потрясающий рост как команды, так и отдельных игроков.

Боб Хартли – один из лучших тренеров современного клубного хоккея, если мы берем титулы в качестве главной оценки. На дистанции карьеры канадец брал трофеи в каждой из лиг, в которых работал. Его лучшее качество – он умеет выжимать максимум из игроков, с которыми работает.

Илья Михеев. Сделал шаг вперед, уехал в «Торонто» и показал, что простой омич может догнать Макдэвида и отобрать у него шайбу.

Сергей Шумаков. Чуть не протух в АХЛ, после чего приехал в «Авангард» и выдал очень сильный отрезок в карьере.

Павел Дедунов – из игрока команды-аутсайдера дорос до элитного ролевика команды-чемпиона и забил важнейший гол в финале.

Дамир Шарипзянов – шаг вперед, прямиком в состав сборной на Олимпиаде и мощный плей-офф после отъезда легионеров.

Ну и молодежь – Чинахов, Грицюк и Чистяков свое место в основе получили тоже при Хартли, и их прогресс – его заслуга.

Главный минус подхода Хартли – с ним могут справиться далеко не все. Он требует много раз повторять самые мелкие тактические и технические детали, очень большое внимание уделяет видеоразборам и частным беседам с игроками. Многих это выматывает – Алексей Потапов шутил про ГУЛАГ, а Илья Ковальчук в чемпионской раздевалке – про один выходной, который получила команда на пути к титулу. Эта работа выматывает физически и ментально, но те, кто справляется с предложенным объемом, прогрессируют очень заметно.

Среди таких – Арсений Грицюк, про которого, кажется, мы говорим в течение всего сезона. В начале сентября он сыграл 8 минут против хабаровского «Амура» – серенькой команды, которая в плей-офф попадает по праздникам. В конце марта – отпахал 19 минут в решающем матче сезона против «Магнитки» и был одним из самых опасных игроков на площадке.

Путь Грицюка – хорошее напоминание молодым, что упорная работа часто приводит к желаемому результату.

Год назад Арсений был лишь игроком ротации, хотя его одногодка Чинахов использовал свой шанс и окопался в основе «Авангарда» – в итоге Егор выиграл титул и стал лучшим новичком сезона КХЛ.

В какой-то степени Грицюку повезло – после чемпионского сезона у «Авангарда» серьезно обновилась линия атаки, которая очевидно просела по качеству – нехватку креативных игроков пришлось перекрывать внутренними резервами. Арсений здорово использовал свой шанс – стал вторым снайпером команды по итогам регулярки, и на дистанции сезона выглядел мощнее прошлогоднего Чинахова.

В плей-офф разница еще заметнее, но нужно учитывать, что Чинахов был на год моложе и играл в команде с более глубокой линией атаки.

Секрет успеха Грицюка довольно прост – его сильные качества идеально вписываются в систему Боба Хартли. Он очень быстрый и работоспособный – если он играет без шайбы, то не киснет, быстро возвращается назад и создает проблемы своему оппоненту активным бэкчеком. Своей активностью Грицюк выжигал не только в КХЛ – это позволило ему стать одним из самых заметных игроков сборной России на Олимпиаде, хотя казалось, что его вызов не более чем аванс. В итоге он стал одним из лидеров, а его буллит вывел Россию в финал.

У Грицюка есть и хороший бросок – крайне полезная штука для вингера. Сам Арсений признавал, что бросает похуже, чем Егор Чинахов, но в этом сезоне он поймал стабильность и был одним из самых опасных игроков «Авангарда». За счет постоянной работы и движения на площадке Грицюк умеет подстраиваться под передачи партнеров – это приводит к тому, что он часто бросает из убойных позиций, из которых может забивать и игрок с просто нормальным броском.

Скорее всего, он попробует свои силы в НХЛ – но сделает это через год, когда закончится контракт. И пока такой вариант развития карьеры выглядит предпочтительным, ведь «Авангард» наконец-то вернется в Омск, а Арсений получит возможность взять на себя функции лидера нападения.

Кроме того, не стоит забывать, что «Нью-Джерси» драфтовал Грицюка в пятом раунде – очевидно, что за состав получится зацепиться только в том случае, если Арсений поедет максимально готовым как к более быстрому хоккею, так и к высокой конкуренции.

Здесь тоже было бы неплохо посмотреть на пример Егора Чинахова, который пока просто не тянет тот уровень хоккея, который ему предлагают в «Коламбусе» – он потерялся в более интенсивных условиях.

Но даже если Грицюк все же поедет в НХЛ уже сейчас, у него будет отличный шанс зацепиться за основу – в «Девилс» на данный момент железным статусом вингера топ-6 обладает только Йеспер Братт, плюс на фланг двинули центра-новичка Доусона Мерсера. С Шаранговичем, хандрящим Татаром или Андреасом Йонссоном можно вполне бороться за место в топ-6 и в бригаде большинстве.

А вот со следующего сезона добавится еще один швед – Александр Хольц довольно успешно проводит сезон в АХЛ и должен разбавить леворукое нападение своим правым хватом. У Грицюка хват как раз левый и в «Авангарде» он выходил справа – с учетом потенциального наличия справа Братта и Хольца, Арсению придется либо поменять фланг, либо выступать в роли форварда топ-9 с довольно ограниченным временем в большинстве.

Впрочем, это все виртуальные трудности – как разбираться с реальными, Арсений Грицюк показал в этом сезоне и из игрока с лавки «Авангарда» превратился в главное открытие сезона.

Фото: hawk.ru; REUTERS/Gaelen Morse-USA TODAY Sports