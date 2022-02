Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

Перед стартом плей-офф на Олимпиаде решили подавать более интересный хоккей – Дания, например, изящно убрала Швейцарию (5:3), которую считают претендентом на медали, а Россия и Чехия на двоих забросили 11 шайб, причем наша сборная отбивалась тяжелейшие 5 минут в меньшинстве и отыграла две шайбы отставания в третьем периоде.

И с большим штрафом все очень непросто – кажется, арбитр матча оказался слишком суров.

Дмитрий Воронков – наш крупный силовой форвард, который полетел в борьбу у борта и решил провести встречный силовой прием, чтобы сохранить шайбу. В итоге все закончилось удалением, причем арбитры сначала посмотрели эпизод на предмет удара в голову – и после видеопросмотра дали матч-штраф.

Воронков не в первый раз попадает с удалениями – его фолы в матче против Канады в финале МЧМ-2020 привели к камбэку соперника и поражению сборной России. Дмитрий тогда хлебнул негатива – ему много писали в личные сообщения. Сейчас такой жести быть не должно – ведь матч в группе против чехов, по сути, ничего не решал.

Удар в голову. В правилах ИИХФ (по ним живет и КХЛ, в которой играет Воронков) не существует «правильной атаки в голову или шею» – это всегда нарушение, такого контакта игроки должны избегать.

Несколько моментов: игрок, против которого проводят силовой прием, катится с опущенной головой, а соперник, проводящий силовой прием, не использует движение снизу-вверх и не вытягивает тело вверх, с целью контакта с головой оппонента.

Пример – жесткий хит Григория Панина из «Салавата» против Сергея Шумакова, который полез на чужой пятак с опущенной головой.

OH MY GOD! I think I just witnessed a murder. pic.twitter.com/fpNsbGaqi6