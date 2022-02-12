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Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

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Перед стартом плей-офф на Олимпиаде решили подавать более интересный хоккей – Дания, например, изящно убрала Швейцарию (5:3), которую считают претендентом на медали, а Россия и Чехия на двоих забросили 11 шайб, причем наша сборная отбивалась тяжелейшие 5 минут в меньшинстве и отыграла две шайбы отставания в третьем периоде.

И с большим штрафом все очень непросто – кажется, арбитр матча оказался слишком суров.

Кто привез 5+20?

Дмитрий Воронков – наш крупный силовой форвард, который полетел в борьбу у борта и решил провести встречный силовой прием, чтобы сохранить шайбу. В итоге все закончилось удалением, причем арбитры сначала посмотрели эпизод на предмет удара в голову – и после видеопросмотра дали матч-штраф.

Воронков не в первый раз попадает с удалениями – его фолы в матче против Канады в финале МЧМ-2020 привели к камбэку соперника и поражению сборной России. Дмитрий тогда хлебнул негатива – ему много писали в личные сообщения. Сейчас такой жести быть не должно – ведь матч в группе против чехов, по сути, ничего не решал.

А за что удалили?

Удар в голову. В правилах ИИХФ (по ним живет и КХЛ, в которой играет Воронков) не существует «правильной атаки в голову или шею» – это всегда нарушение, такого контакта игроки должны избегать.

Когда за такой контакт не удаляют?

Несколько моментов: игрок, против которого проводят силовой прием, катится с опущенной головой, а соперник, проводящий силовой прием, не использует движение снизу-вверх и не вытягивает тело вверх, с целью контакта с головой оппонента.

Пример – жесткий хит Григория Панина из «Салавата» против Сергея Шумакова, который полез на чужой пятак с опущенной головой.

А почему Воронкова не просто удалили, а дали матч-штраф?

Это самый интересный момент.

Малый штраф за удар в голову выписывают в том случае, если игрок поставил себя в уязвимое положение перед силовым приемом, либо в том случае, если удар сначала был в тело, а потом пришелся в голову. Играют свою роль и действия пострадавшего – менял ли он положение тела и головы перед приемом так, чтобы это существенно способствовало контакту с головой.

Большой же штраф выписывается за безответственный силовой прием, который подвергает игрока риску получения травмы – здесь довольно расплывчатые параметры оценки степени безответственности, но арбитр должен следить за тяжестью нарушения (прямой контакт в голову – гарантированные 5+20), силой контакта, степенью воздействия (повреждения) и даже за общей демонстрацией пренебрежения к последствиям силового приема.

Исходя из этих вводных, возвращаемся к эпизоду с Воронковым – он и игрок сборной Чехии Седлак ведут борьбу за шайбу, Дмитрий успевает за ней первым, ставит корпус и попадает в голову оппоненту, который сильно наклонил голову в попытке дотянуться до шайбы.

Бил ли Воронков целенаправленно? Вряд ли – его действия являются базовым приемом по защите шайбы, он был первым и поставил корпус. К сожалению, Седлак был в уязвимом положении.

Несмотря на отсутствие явных намерений атаковать оппонента в голову, Дмитрий неприятно попал – здесь вряд ли можно было избежать двух минут, тем более на тех повторах, что попали в трансляцию, видно, что в момент разворота корпуса Воронков цепляет соперника локтем.

Скорее всего, после просмотра повтора арбитр усмотрел в действиях Воронкова безответственность – например, что он видел Седлака в уязвимом положении, и все равно опасно вступил в борьбу.

При этом не очень понятно, что должен был сделать Воронков, чтобы сохранить шайбу по правилам – его соперник наклонился и сам собирался провести силовой прием, чтобы выиграть борьбу. Если бы Дмитрий не сделал встречный силовой, то получил бы болезненный удар.

Так или иначе, этот эпизод повлиял на результат – чехи дважды забили после удаления Дмитрия.

А что говорят в сборной России?

Очень ярко выступил молодой Александр Никишин, который тоже не слишком очевидно удалился в овертайме: «Он даже не бил его, а развернулся к шайбе. А тот упал. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре».

А еще мощнее – капитан сборной Егор Яковлев:

«Мы всех этих людей знаем по нашей лиге. Он (Лукаш Седлак – Sports.ru) лежит, валяется, а на следующую смену выходит и бегает.

Не знаю... Я считаю, что если дают такое удаление, то человек должен уходить до конца игры в раздевалку и не играть.

Мы разговаривали об этом. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Но здесь судят чуть по другому – нужно привыкать и адаптироваться к условиям, который есть сейчас».

Кажется, перед плей-офф сборная России получила не только обидное поражение, но и хороший заряд эмоций. Спасибо чехам!

Россия – Чехия 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Ткачев (Гусев, Нестеров)
1:1 – 13 Кундратек (Червенка, Странски)
2:1 – 33 Нестеров (Гусев, Плотников)
2:2 – 39 Крейчи (Червенка, Кундратек)
2:3 – 40 Шпачек (Шулак, Соботка)
2:4 – 44 Клок (Т. Зогорна, Г. Зогорна)
3:4 – 44 Семенов (Плотников, Андронов)
4:4 – 47 Грицюк (Гусев, Ткачев)
5:4 – 49 Чибисов (Войнов, Шипачев)
5:5 – 49 Гика (Седлак, Крейчи)
5:6 – 65 Шулак (Крейчи)
Вратари: Федотов 35/41 – Грубец 24/29.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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