В Америке есть миф о «русском газе», который помогает хоккеистам. Это правда?

Разбираемся вместе с экспертом.

В конце лета в видео-подкасте The Cam & Strick Podcast бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал о необычной процедуре восстановления, которую используют в КХЛ.

«Обычно ты заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит одна лампочка. Все стоят в очереди, ты ложишься на стол и тебя подключают к газовой камере. Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и вдруг у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов», – поделился Бойчак.

Подключился и бывший защитник «Сочи» Никита Щитов: «Это очень классная процедура, не раз проходил ее, особенно в середине сезона помогает расслабиться, снять напряжение, обогатиться кислородом. Эффект потрясающий, как будто оказываешься в другом мире на несколько минут. Врачи, которые делают эту процедуру, абсолютно не подозрительные, хорошие специалисты».

Высказался о «русском газе» и бывший защитник питерского СКА Кевин Дэллман. В популярном хоккейном подкасте Spittin’ Chiclets он рассказал: «Была комната, где доктора проводили процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим черным шариком и вдыхаешь. И начинается: тела не чувствуешь, но все слышишь, как будто плывешь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю: «Что происходит?»

Газ останавливают, меня просят показать большой палец, если все в порядке, или палец вниз, если что-то не так. Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву. Эти ребята в СКА на другом уровне! Персонал, те ресурсы, которые у них есть – мы просто летали. Не понимаю, как нас в том сезоне кто-то обыгрывал. Мы чувствовали себя так, будто мы непобедимые.

От газа выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Это было странно».

Что это за «чудодейственный газ»? В чем его польза и вред для организма? В этом нам помог разобраться заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Валерий Курдюков.

Похоже, хоккеисты говорят об инертном газе ксеноне: он и правда давно применяется в медицине

Ксенон – природный газ, который содержится в воздухе в концентрации 0,0000086%. Его получают из сжиженного воздуха методом дистилляции. Ксенон непросто и дорого извлекать, а потом очищать до стандартов, позволяющих использовать его в медицинских целях.

Ксенон открыли как препарат для ингаляционного наркоза, но в медицинской практике почти не использовали из-за высокой стоимости – оказалось, что традиционная закись азота гораздо дешевле. Хотя у анестезии с использованием ксенона значительно меньше побочных эффектов.

В России ксенон использовался в качестве препарата для наркоза, начиная с 1999 года. В 2008 году команда анестезиологов-реаниматологов во главе с Николаем Евгеньевичем Буровым даже получила премию «Призвание» за создание нового направления в анестезиологии и других областях медицины по клиническому применению ксенона. Позже выяснилось, что если вдыхать ксенон в невысокой концентрации (не более 30–40%), в наркоз он уже не вводит. Зато проявляются другие свойства.

Валерий Курдюков: «Вдыхание этого газа в небольших концентрациях помогает повысить содержание кислорода в тканях после физических нагрузок, снизить проявления депрессии, тревожность, расслабить мышцы. Эксперименты показали, что ксенон устраняет нервное напряжение, снимает дрожь в руках, сохраняя ясное сознание и четкость действий. Часто это именно то, что нужно спортсменам до или после соревнований.

Сейчас большую часть ксенона добывают из атмосферного воздуха как побочный продукт на металлургических заводах. Поэтому неудивительно, что его использовали в «Северстали». В Череповце с химическим производством все в порядке – и легче достать ксенон. В мире его и вовсе называют «русским газом», потому что наша страна – один из основных поставщиков ксенона в мире. В России он стоит дешевле, чем за границей, примерно в десять раз».

В качестве анестетика ксенон не оказывает каких-либо побочных действий на сердечно-сосудистую систему. Он вызывает умеренную гипотензию, то есть незначительно снижает артериальное давление. После анестезии с ксеноном пациент восстанавливается быстрее и испытывает меньшую послеоперационную боль, по сравнению с другими препаратами для общего обезболивания.

Это вообще законно? Кажется, не очень. В 2014 году WADA запретило спортсменам его использовать

WADA включило ксенон в список запрещенных к использованию спортсменами препаратов в 2014 году. Комиссия объяснила это тем, что ингаляции ксеноном повышают уровень гормона эритропоэтина в крови. Эритропоэтин ускоряет созревание эритроцитов и усиливает приток кислорода к тканям. Это позволяет спортсменам легче выдерживать нагрузки и повышает выносливость, а значит, нарушает правила здоровой конкуренции.

Шумиха поднялась после успеха наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Высокие результаты атлетов зарубежные журналисты объяснили именно активным применением ксенона. Как выявить запрещенное вещество в крови или других биологических жидкостях – пока непонятно. На сегодняшний день не существует метода обнаружения ксенона, который WADA одобрило бы и зарегистрировало.

Валерий Курдюков: «В России терапию с использованием ксенона можно использовать совершенно законно. У меня были пациенты – любители велоспорта, – которые использовали его не после нагрузок, а до. Они дышали этим препаратом, тренировались, потом возвращались и говорили: «Да, у нас действительно была повышенная работоспособность, смогли больше проехать километров и меньше чувствовали усталость».

Ингаляциями с ксеноном пользуются многие спортсмены: от хоккеистов до гребцов. Никто данную методику особенно не скрывает, но и не афиширует. Вообще использование инертных газов целесообразно, например, во время продолжительных тренировочных сборов. Спортсмены могут переносить большие нагрузки за меньшие промежутки времени, при этом их организм быстро восстанавливается».

Что происходит в организме при вдыхании ксенона? Почему спортсмены «ловят кайф»?

Ксенон – быстро рассеивающийся газ, он легко проходит через клеточные мембраны, свободно перемещается между кровью и тканями. Когда человек вдыхает его, эффект наступает практически мгновенно: снижается возбуждение в нервной системе, стабилизируется ритм сердца, немного расслабляются мышцы, ослабевает боль, клетки активнее насыщаются кислородом.

Ученые предполагают, что благодаря таким свойствам ксенон может быть эффективен в лечении панических расстройств. Но качественных исследований такого применения газа пока нет.

Способ использования ксенона для этих целей называют ксенонотерапией. Сама процедура ксенонотерапии длится около пяти-семи минут.

Валерий Курдюков: «Процедура начинается с того, что человеку дают подышать кислородом, чтобы вывести из легких азот. Азот считается антагонистом ксенона и может снизить эффективность процедуры. То есть одну–две минуты человек дышит смесью, обогащенной кислородом, в крови снижается концентрация азота. Из-за дефицита кислорода в легких и крови может возникнуть небольшое головокружение, затем начинает действовать ксенон и наступает расслабление».

Эффект от процедуры кратковременный: сохраняется от 15 до 30 минут.

Валерий Курдюков: «В ксенонотерапии есть так называемый эффект памяти: при неоднократной ингаляции, проводимой раз в два-три дня, эффект эйфории закрепляется и сохраняется дольше. Но на данный момент, это не до конца изучено».

Заболевания сердца, психоневрологические расстройства – какие еще противопоказания у ксенонотерапии

Ксенонотерапия противопоказана людям в алкогольном и наркотическом опьянении, при интоксикации, и после первых суток абстинентного синдрома (группа симптомов, возникающих при полном прекращении или снижении его дозы после длительного употребления вещества). Также она противопоказана при тяжелых психических расстройствах (шизофрении, обсессивно-компульсивном синдроме, психозах), при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, потому что приводит к изменению частоты сердечных сокращений.

Не применяют ксенонотерапию у детей и пожилых людей. Дело в том, что практически нет данных клинического использования в этих группах. Ксенон у детей и пожилых применяли только экспериментально в качестве наркоза при серьезных проблемах с сердцем, а также в качестве средства для ингаляционной терапии при астме. Поэтому доказательств безопасности ксенонотерапии в этих возрастных группах нет.

Какие минусы у ксенонотерапии? Насколько она безопасна?

С использованием ксенона связаны определенные нежелательные эффекты (впрочем, они есть у всех известных препаратов для наркоза). Среди них:

кашель, одышка, хрипы;

проблемы с глотанием;

головокружения;

учащенное сердцебиение;

дерматит;

зуд;

отек или припухлость вокруг век, либо глаз, лица, губ или языка;

чувство сдавления в груди;

слабость.

Валерий Курдюков: «Основной минус ксенонотерапии – это, конечно, цена. В России правда стоимость процедуры дешевле, чем на Западе, но все равно в клиниках Москвы один сеанс обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, существуют риски для здоровья. Так бывает, если процедуры не контролирует врач. Например, известны случаи, когда люди покупали домой специальные аппараты и баллоны с ксеноном к ним.

Превышение дозировки или времени воздействия приводит к глубокому угнетению сознания и может повлечь за собой остановку дыхания и сердца. Поэтому подобные процедуры обязательно выполняются под присмотром анестезиолога-реаниматолога в условиях стационара. Также, даже при правильном использовании, существует риск психологической зависимости (хоть она и развивается крайне редко). В этом случае человек привыкает справляться со стрессом исключительно таким способом, который нельзя назвать здоровым».

Сейчас процедуру ксенонотерапии предлагают пройти в коммерческих клиниках, чтобы снять тревожность и быстрее восстановиться после тяжелых физических или умственных нагрузок. Но клинику нужно выбирать тщательно. Так, одну из медицинских организаций, предлагавших услугу ксенонотерапии, летом 2023 года закрыли из-за несоответствия требованиям. В наркологической клинике, лицензия которой вообще не предусматривает процедур работы с наркозом, с ксеноном работал врач, у которого не было профессиональной подготовки по анестезиологии и реаниматологии.

С ксеноном также связывают несколько смертей: например, во время сеанса в Москве умер 45-летний топ-менеджер госкорпорации. Причиной смерти называют проблемы с сердцем, поэтому обвинить только ксенон нельзя, но и отрицать факт того, при каких обстоятельствах погибли люди, тоже не следует.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Кирилл Каллиников, Ярослав Неелов, Алексей Сухоруков; vk.com/hcseverstal; legamed21.ru/