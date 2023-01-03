Шестеркин страдал, Панарин и Тарасенко наблюдали.

Весь этот сезон «Вашингтона» – постоянное преодоление. Первые три месяца команда билась за плей-офф без двух важных игроков – Бэкстрема и Уилсона, дважды выбывал из строя Ти Джей Оши, в декабре надолго выбыл Джон Карлсон. В феврале и вовсе случилась трагедия – Александр Овечкин потерял отца и оставил команду на полторы недели. Без него «Кэпиталс» проиграли все четыре матча. А на днях состоялся обмен Дмитрия Орлова, который выглядел, по сути, как белый флаг на этот сезон.

К матчу с «Рейнджерс» «столичные» подошли с серией из шести поражений. Но, во-первых, нью-йоркцы сами проиграли три раза подряд, а во-вторых, у «Вашингтона» все еще очень крепкий костяк опытных мастеров, которые как минимум в отдельно взятой игре могут победить кого угодно. И матч против команды Панарина и Тарасенко продемонстрировал это во всей красе.

Овечкин вернулся в команду два дня назад, но не остановил серию поражений: «Вашингтон» проиграл «Анахайму» (2:4) – а это, на минуточку, худшая команда лиги. Однако после игры Александр произнес: «Все порядке. Я вернулся и с каждой сменой чувствую себя все лучше. Следующий матч будет еще лучше».

И капитан сдержал слово.

«Вашингтон» разнес «Рейнджерс», которые после обмена Тарасенко превратились чуть ли не во второго после «Бостона» восточного фаворита на Кубок Стэнли.

Голов Овечкин не забил, но двумя передачами, по крайней мере, закончил серию из пяти матчей без очков.

Огненный перфоманс Кузнецова

А главным хедлайнером вечера был Евгений Кузнецов. Пожалуй, это был его лучший матч в этом сезоне – он набрал 2+2 и продемонстрировал фирменную птичку. Это показывает, насколько важна была для него игра против «Рейнджерс», просто так он ее не предъявляет.

Его первый гол – после выхода один-на-один – усадил на лавку Игоря Шестеркина, у которого затянулась черная полоса – в четвертой игре подряд он пропускает минимум 4 шайбы. Неудивительно, что все четыре игры «Рейнджерс» проиграли.

Но и сменивший Шестеркина Ярослав Галак недолго оставался сухим. Свой второй гол Кузнецов забил с передачи Овечкина – снова получился выход один-на-один, и это тоже было очень красиво.

Надо сказать, что не менее яркий перфоманс выдал и Ти Джей Оши – 2+1 и драка, получился классический хет-трик Горди Хоу. Более крупного Барклая Гудроу он, конечно, не одолел, но держался молодцом.

Панарин и Тарасенко потерялись

А что наши звезды «Рейнджерс»? Про Шестеркина мы уже сказали выше, но Панарин и Тарасенко сыграли ничуть не лучше. Артемий ни разу не бросил по воротам и третий матч подряд завершил без набранных очков.

Ну а Тарасенко и вовсе закончил с «минус 3», хуже него в этом матче был только центрфорвард Винсент Трочек – у него «минус 4». Кажется, Владимир еще не до конца адаптировался в новой команде: в матче против «Вашингтона» он будто растворился, несмотря на то, что выходил в первой бригаде большинства.

***

«Рейнджерс», несмотря на определенный спад, все еще уверенно держатся в зоне плей-офф – их отрыв от зоны уайлд-кард составляет 8 очков. Есть запас прочности и время на исправление локальных проблем.

«Вашингтон» вывалился из восьмерки, но этой победой дал понять, что его рано списывать со счетов. У основных конкурентов, среди которых и старые друзья из «Питтсбурга», несколько матчей в запасе – но их еще нужно выиграть. А «Кэпиталс» с возвращением капитана и после такой яркой победы должны воспрять духом. Борьба за плей-офф на Востоке обещает невероятную развязку.

Фото: eastnews.ru/Patrick Smith