Кто сделал Бобровского обладателем Кубка Стэнли

10 важных людей в его жизни.

В 35 лет Сергей Бобровский наконец-то добрался до главного карьерного достижения – взял Кубок Стэнли. И сделал это с клубом, который ранее никогда не становился чемпионом. В 2019-м Бобровский переходил во «Флориду» именно для такой задачи: «Все дело в Кубке. Он – главная цель». У вратаря и клуба получился идеальный союз, сработавший в конкурентных условиях.

Бобровский единолично вытащил «Флориду» в тех матчах плей-офф-2023/24, где у команды возникали трудности. Он стабильно выдерживал высокий уровень, хотя как раз стабильности по карьере Сергею не хватало. Еще год назад кипер терял место в основе прямо перед плей-офф. Сейчас же успех команды во многом удержался на нем.

Теперь Сергей Бобровский – герой. Вот только его жизнь представляет собой набор трудностей. Он постоянно боролся с недоверием и давлением обстоятельств. Но рядом находились и те, кто видел в нем перспективу и способности.

Первый тренер создавал вратарскую форму и продвигал Бобровского в сборную

Бобровский родился в Новокузнецке и воспитывался в школе местного «Металлурга» под руководством тренера Алексея Кицына . В юношеской карьере никого важнее для Сергея просто не оказалось. Изначально Бобровский катался на тренировках на позиции нападающего, но когда в команде заболели два вратаря – Кицын отправил Сергея в ворота из-за его координации.

Тренер помог Бобровскому и с вратарской экипировкой – детской в Новокузнецке в те годы просто не существовало. «Я взял вратарские коньки Bauer, вымерил в процентном отношении высоту, длину, набил каблучок из толстой кожи, сделал наклепки, и у меня вратари были во вратарских коньках. Причем, я сделал две пары, не только Сергею, но и второму голкиперу», – рассказывал Алексей Кицын (как несложно догадаться, отец хоккеистов Кирилла и Максима Кициных) в интервью Sport24 .

В подростковом возрасте Бобровский совсем не котировался будущей звездой. Вратари из других школ казались интереснее – по 1988 году все выделяли Семена Варламова. Кицын регулярно настаивал, чтобы Сергея вызвали в сборную. Уговаривал несколько лет, а когда Бобровского туда все-таки включили, то благодарили Кицына за находку. Сам Сергей не подвел и проявил себя.

Бобровский всегда был благодарен тренеру: «Алексей Иванович сыграл большую роль в моей жизни. Он неординарный тренер с нестандартным подходом к работе. Кицын очень много разговаривал со мной, объяснял во время тренировок что да как. Я ему за это очень благодарен». Кицын же получил за воспитание Бобровского звание Заслуженного тренера России.

Бобровский неожиданно влетел в основу «Металлурга» – там выцепил лучшее у Соколова

До финалов Кубка Стэнли, пожалуй, главным моментом в карьере вратаря было участие в Играх-2014. Шок-реакция Кицына на его вызов в сборную в Сочи: «Мой Бобер едет на Олимпиаду!» На тот момент Сергей уже выступал в НХЛ и прошел через важный период в новокузнецком «Металлурге» на взрослом уровне. Заиграл сразу – и это стало возможным благодаря еще одному человеку.

В сезоне-2006/07 «Металлург» возглавлял Сергей Николаев , который пошел против позиции тренера вратарей Дмитрия Курошина: тот готовил для основы опытного Сергея Шабанова, а Николаев настаивал на 18-летнем Бобровском. В первом же матче Боб сыграл против Мозякина – справился.

Потом Бобровский много раз возвращался к тому периоду и отмечал влияние Николаева на его карьеру. «Это человек, который дал мне путевку в большой хоккей. Когда мне было 18 лет, он доверил мне в концовке чемпионата четыре игры. Я ему тоже хочу сказать огромное спасибо», – говорил он «Спорту день за днем» . Дальше Сергей двигался в России уже без Николаева, но из основы «Металлурга» не выпадал.

Зато результаты команды постепенно ухудшались. С игрой Бобровского это никак не связано – скорее без него положение было бы еще тяжелее. На счастье «Кузни» Сергея не выбрали на драфте НХЛ, поэтому он на какое-то время еще оставался в только что созданной новой лиге. В 20 лет Бобровский не представлял, что в будущем станет звездой за океаном.

В Новокузнецке партнером Бобровского по вратарской линии оказался Максим Соколов , у которого молодой игрок многому научился. Вообще Сергей подмечал что-то в работе каждого из партнеров, но вклад Соколова выглядит для него особенным.

Бобровский объяснял в общении с болельщиками : «Если говорить про почерпнутый опыт – даже скорее не в игровом плане, а в плане отношения к хоккею, работе, когда человек, несмотря на свое имя и возраст, все равно работает допоздна в зале и на льду – то здесь я многое открыл для себя, играя с Максом Соколовым». Со временем и сам Сергей трудился все больше – настолько, что в НХЛ до сих пор удивляются его работоспособности.

Бобровского не отметили на драфте НХЛ, но поздний переезд в Америку ускорил его свадьбу

К последним сезонам Суперлиги Бобровский уже считался большим талантом в России, но для удивления скаутов НХЛ этого оказалось недостаточно. Только «Филадельфия» в 2006 году рассматривала его на драфте. Не выбрала – повлияло то, что Россия как раз отказалась от подписания трансферного соглашения с НХЛ. Клубы оценивали риски и отбирали лишь тех хоккеистов, в таланте которых вообще не сомневались.

Но «Филадельфия» все равно следила за прогрессом вратаря и вернулась к его кандидатуре весной 2010-го. На тот момент Сергей провел в КХЛ два полноценных сезона. Пропускал много (в среднем – 2,62 гола за игру), выдал всего 15 побед, но удивлял процентом отраженных бросков (92,3%). Для вратаря клуба-аутсайдера он демонстрировал даже больше необходимого.

Переезд Бобровского в «Филадельфию» совпал с проблемным моментом. Его девушка Ольга вынужденно летала по разным доступным городам, чтобы увидеться с Сергеем. Американскую визу ей не давали – документально отношения не подтверждались. Поэтому в итоге Сергей женился. Публично он называл сложную ситуацию с визой одной из причин такого решения.

Сергей и Ольга до сих пор вместе. Позже у них родилась дочь – Сергей признавался, что отцовство сильно его изменило. Нельзя недооценивать и вклад жены. Она научила Бобровского быстро переключаться после матчей. Подростковая эмоциональность Сергея, которая сильно проявлялась в детстве и юношестве, сменилась показательным спокойствием. От Ольги он узнал много интересного про медитацию.

В Америке рядом с Сергеем оказался еще один человек, создавший для него комфортные условия. Это агент Пол Теофанос, который выбивает для клиентов денежные контракты в НХЛ. В случае с Бобровским польза от такого сотрудничества проявилась не только в финансах. Вместе с Ольгой они познавали новое – путешествовали по странам, где ранее бывал и жил сам Теофанос.

Отец Сергея рассказывал: «Теофанос молодец, нашел ему команду, также помогает в каких-то жизненных вопросах. Мы встречаемся с ним иногда, общаемся». Сам Бобровский давал Теофаносу еще лучшую характеристику – называл человеком, способным решить проблему любой сложности. Пол же в ответ оценивал Бобровского преданным и целеустремленным игроком.

Обмен Бобровского – лучшая сделка в карьере бывшего генменеджера «Коламбуса»

Через два года «Филадельфия» отпустила Сергея, допустив явную ошибку с выбором первого номера: клуб понадеялся на опытного Илью Брызгалова, а Бобровскому со временем надоел статус бэкапа. Новой командой вратаря стал «Коламбус» – довольно важный этап в его карьере.

В «Блю Джекетс» Бобровский не просто дорос до статуса основного вратаря клуба НХЛ, но и дважды забрал «Везину», заработал уверенность и заложил основу для дальнейшего рывка. Все до сих пор удивляются размеру компенсации, которые «Филадельфия» получила за Сергея: пики во втором и четвертом раундах на драфте НХЛ-2012 и выбор в четвертом раунде в 2013-м. Ни один из полученных хоккеистов и близко не соответствует уровню Сергея.

Кто в «Коламбусе» добился трансфера? Его сотворил Скотт Хоусон , чуть позже уволенный с поста генменеджера. Потом он рефлексировал: «Возможно, это лучшая сделка, которую я совершил. Я был полон решимости приобрести вратаря, у нас было три или четыре варианта, а затем мы остановились на Сергее, и это, без сомнения, оказалось моей лучшей сделкой в карьере».

Результаты «Коламбуса» после ухода Хоусона сильно не взлетели, но появление надежного вратаря на несколько лет навсегда записано в воспоминаниях о нем в клубе. Хоусон в целом любил хоккеистов из России – в те годы добавлял в команду нападающего Артема Анисимова и защитника Никиту Никитина.

Лично для Бобровского период в «Коламбусе» интересен и из-за укрепления дружбы с Артемием Панариным , с которым близки до сих пор. Когда встречаются, часами разговаривают обо всем. Дружба отходит на второй план лишь в момент пересечения на льду в роли соперников.

В 2019-м оба уходили из «Коламбуса», но попали в разные клубы. Время прошло – никто о выборе не пожалел, хотя тогда мечтали вместе продолжать карьеры. Символично, что в плей-офф-2023/24 «Флорида» Бобровского прошла «Рейнджерс» с Панариным. Для Артемия серия вышла неудачной – единственный гол Бобровскому он забил в заключительном матче.

В НХЛ Бобровский взаимодействует с теми, кто помогает ему прогрессировать в деталях

Вы наверняка помните вирусный эпизод : родители Малкина плакали на трибунах, когда смотрели на его голы за «Питтсбург» в конце регулярки-2023/24. Сергей Бобровский до сих пор сохраняет такую же связь с теми, кто его воспитал. Папа Андрей и мама Лариса регулярно приезжают в гости и приходят на матчи. А еще напоминают о месте, где он появился и вырос.

Три года назад в жизни Бобровского случился примечательный эпизод. Он с опозданием отметил 500-й матч в НХЛ – на церемонии собралось все близкое окружение. Друг Панарин подколол – настроил дольше остаться в лиге, чтобы забить ему больше голов. Родители выступили с речью и пожелали скорой победы в Кубке Стэнли. Их напутствие сбылось – пусть и с таким же опозданием.

Сергей оценивал себя: «Отношение к работе у меня от отца, упорство – от матери». Без них успеха в НХЛ точно не случилось бы.

Карьера во «Флориде» сопровождалась для Бобровского игровыми горками. Он пережил несколько серьезных спадов и даже проигрывал конкуренцию. Почему Сергей вернул уровень и превратился в голкипера почти без слабых мест? Кроме личных качеств и все того же упорства (Бобровский реально тренируется больше остальных), сказалась работа с незаметными героями.

У Бобровского есть два личных тренера – Ханну Нюквист и Сами Карьялайнен . Они сотрудничают с ним уже восемь лет. Сайт НХЛ подробно расписывал их роль в жизни Бобровского. Раньше оба проводили с Сергеем так много времени, что задерживались на льду до позднего вечера. Теперь он всему научился: не получает частые травмы, поддерживает физику и моральное состояние.

«Это грандиозно. Именно они всегда начинали говорить о балансе в жизни и о том, насколько он важен. Не только хоккей, но и жизнь вне хоккея», – объяснял их влияние сам голкипер. Поэтому Бобровский легче переносит локальные неудачи и меньше из-за них переживает. Не сказываются на его игре и пропущенные шайбы – нервов у Сергея будто нет.

Рядом с Бобом всегда находится и тренер вратарей «Флориды» Роб Таллас . Когда Бобровский проваливался в предыдущих сезонах, вокруг обсуждалось возможное недопонимание между ними. Когда же Сергей принес «Флориде» главный титул, вспомнили и про качественную работу Талласа. Его решение – свобода для Бобровского во всех ее проявлениях.

Иногда Сергею лучше не мешать. Подсказки Талласа еще и помогли найти тот необходимый баланс, на который ссылались Нюквист и Карьялайнен. Боб благодарен: «Он понимает, когда надо работать усиленнее и интенсивнее, а когда уделить больше внимания восстановлению и отдохнуть. Это его сильная сторона, которая дополнила картину моего профессионального роста».

Результат виден: пачку личных трофеев Бобровского дополняет командный – Кубок Стэнли.

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Marta Lavandier, AP Photo/Terry Gilliam; ska.ru ; metallurg-nk.ru ; РИА Новости /Владимир Федоренко; instagram.com